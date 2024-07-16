Минюст США обжалует решение закрыть дело против Трампа о секретных документах

Трамп заявил, что решение закрыть дело должно быть "лишь первым шагом"

Дональд Трамп (Фото: Allison Dinner/EPA)

Министерство юстиции Соединенных Штатов подаст апелляцию на решение суда закрыть уголовное дело против 45-го президента США Дональда Трампа об обращении с секретными документами. Об этом сообщило агентство Reuters.

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В понедельник, 15 июля, судья во Флориде Айлин Кэннон закрыла уголовное дело по обвинению Трампа в незаконном хранении секретных документов. Она удовлетворила ходатайство 45-го президента о закрытии дела на основании того, что назначение Минюстом специального прокурора Джека Смита нарушает положения Конституции США.

Министерство юстиции сообщило, что обжалует это решение.

Кэннон установила, что генеральный прокурор США Меррик Гарланд, назначивший в 2022 году Смита контролировать расследование с участием Трампа, не имел полномочий "назначать федерального офицера с такими полномочиями обвинения, которыми владеет спецпрокурор Смит".

Представитель Смита сказал, что решение судьи "отходит от единого заключения всех предыдущих судов", рассматривавших этот вопрос. Суды постоянно признавали, что у генерального прокурора есть полномочия назначать специальных адвокатов для проведения определенных расследований.

Трамп, которого цитирует Reuters, заявил, что это решение должно быть "лишь первым шагом", и призвал закрыть все четыре уголовных дела против него.

Дело о секретных документах – одно из четырех, где фигурирует Трамп. Он обвиняется в незаконном хранении секретных документов в его имении Мар-а-Лаго во Флориде, а также в предоставлении ложных показаний и препятствовании расследованию. Трамп не признал себя виновным ни по одному из 37 пунктов обвинения.

31 мая суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения по делу о финансовых махинациях.

1 июля Верховный суд США постановил, что Трамп не может быть привлечен к уголовной ответственности за официальные действия, совершенные в статусе президента, но может быть привлечен за частные действия.

3 июля стало известно, что вынесение приговора Трампу по уголовному делу о финансовых махинациях при подкупе порнозвезды Сторми Дэниелс в 2016 году отложено.

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