Верховный суд признал частичный иммунитет Трампа – за действия на посту президента

Дональд Трамп (Фото: MICHAEL REYNOLDS/EPA)

Верховный суд США постановил, что 45-й президент Дональд Трамп не может быть привлечен к уголовной ответственности за официальные действия, совершенные в качестве президента, но может быть привлечен к уголовной ответственности за частные действия. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Это постановление впервые признает какую-либо форму президентского иммунитета от уголовного преследования, акцентирует издание.

Верховный суд отменил решение низшей инстанции и отклонила требование Трампа об иммунитете от уголовных обвинений, связанных с его усилиями отменить свое поражение на выборах 2020 года.

Шесть консервативных судей составляли большинство, против было три либеральных судей.

"Мы заключаем, что согласно нашей конституционной структуре разделения властей (на законодательную, исполнительную и судебную ветви. – Ред.) природа президентской власти требует, чтобы бывший президент имел определенный иммунитет от уголовного преследования за официальные действия во время пребывания в должности", – написал главный судья Джон Робертс.

Чиновник добавил, что по крайней мере в отношении осуществления президентом своих основных полномочий этот иммунитет должен быть абсолютным, а в отношении других официальных действий он также имеет право на иммунитет.

Трамп приветствовал это решение, написав в своей соцсети Truth: "БОЛЬШАЯ ПОБЕДА ДЛЯ НАШЕЙ КОНСТИТУЦИИ И ДЕМОКРАТИИ. ГОРЖУСЬ БЫТЬ АМЕРИКАНЦЕМ!" (большие буквы как в оригинале. – Ред.).

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Робертс сообщил, что дело политика передадут в суды низшей инстанции для последующего пересмотра.

Как отмечает Reuters, медленное рассмотрение Верховным судом этого дела уже помог Трампу — сделал маловероятным то, что любой судебный процесс по этим обвинениям может быть завершен до президентских выборов.

Верховный суд проанализировал четыре категории поведения Трампа по обвинительному выводу: его беседы с должностными лицами Министерства юстиции после выборов 2020 года, его возможное давление на тогдашнего вице-президента Майка Пенса (чтобы тот заблокировал признание победы Байдена на выборах), его вероятную роль в подделке результатов и его поведение, связанное с нападением на Капитолий 6 января 2021 года.

Суд постановил: Трамп имеет абсолютный иммунитет относительно разговоров с должностными лицами Минюста, однако вернул дело в суды низшей инстанции, чтобы определить, имеет ли политик иммунитет относительно трех других кейсов.

Решение об иммунитете стало первым в истории США с момента основания страны в 18 веке.

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