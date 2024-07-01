Верховний суд визнав частковий імунітет Трампа – але лише за дії на посту президента

Дональд Трамп (Фото: MICHAEL REYNOLDS / EPA)

Верховний суд США постановив, що 45-й президент Дональд Трамп не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за офіційні дії, вчинені у якості президент, але може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за приватні дії. Про це повідомила агенція Reuters.

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Ця постанова вперше визнає будь-яку форму президентського імунітету від кримінального переслідування, акцентує видання.

Верховний суд скасував рішення нижчої інстанції – та відхилила вимогу Трампа про імунітет від кримінальних звинувачень, пов'язаних із його зусиллями скасувати свою поразку на виборах 2020 року.

Шість консервативних суддів складали більшість, проти було троє ліберальних суддів.

"Ми робимо висновок, що згідно з нашою конституційною структурою розділення влади (на законодавчу, виконавчу та судову гілки. – Ред.) природа президентської влади вимагає, щоб колишній президент мав певний імунітет від кримінального переслідування за офіційні дії під час перебування на посаді", — написав головний суддя Джон Робертс.

Посадовець додав, що принаймні стосовно здійснення президентом своїх основних повноважень цей імунітет має бути абсолютним, а щодо інших офіційних дій він також має право на імунітет.

Трамп привітав це рішення, написавши у своїй соцмережі Truth: "ВЕЛИКА ПЕРЕМОГА ДЛЯ НАШОЇ КОНСТИТУЦІЇ ТА ДЕМОКРАТІЇ. ПИШАЮСЯ БУТИ АМЕРИКАНЦЕМ!" (великі літери як в оригіналі. - Ред.).

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Робертс повідомив, що справу політика передадуть у суди нижчої інстанції для подальшого перегляду.

Як зауважує Reuters, повільний розгляд Верховним судом цієї справи вже допоміг Трампу — зробив малоймовірним те, що будь-який судовий процес за цими звинуваченнями може бути завершений до президентських виборів.

Верховний суд проаналізував чотири категорії поведінки Трампа з обвинувального висновку: його бесіди з посадовцями Міністерства юстиції після виборів 2020 року, його можливий тиск на тодішнього віцепрезидента Майка Пенса (аби той заблокував визнання перемоги Байдена на виборах), його ймовірну роль підробці результатів голосування виборщиків у штатах та його поведінку, пов'язану з нападом на Капітолій 6 січня 2021 року.

Суд постановив: Трамп має абсолютний імунітет щодо розмов з посадовцями Мін'юсту, проте повернув справу до судів нижчої інстанції, аби визначити, чи має політик імунітет щодо трьох інших кейсів.

Рішення про імунітет стало першим в історії США з моменту заснування країни у 18 столітті.

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