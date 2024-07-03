Суд в США отложил приговор Трампу по делу о подкупе порнозвезды

Судья объявит приговор не позднее 18 сентября, тогда как первоначальной датой было 11 июля

Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)

Вынесение приговора 45-му президенту США Дональду Трампу по уголовному делу о финансовых махинациях при подкупе порнозвезды Сторми Дэниелс в 2016 году отложили. Об этом сообщило издание Reuters.

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Судья Хуан Мерчан решил, что огласит приговор не позднее 18 сентября, в то время как первоначальной датой было 11 июля.

Мерчан отложил дату вынесения приговора для того, чтобы он мог взвесить аргументы Трампа по получению иммунитета от судебного преследования в соответствии с решением Верховного суда о том, что президенты не могут быть привлечены к уголовной ответственности за официальные действия.

Это означает, что Мерчан объявит о наказании кандидату в президенты от Республиканской партии в разгар сезона кампании перед выборами 5 ноября. Ранее приговор был назначен на 11 июля, за несколько дней до начала Национального съезда Республиканской партии в Милуоки, на котором Трампа, вероятно, официально выдвинут кандидатом в президенты.

45-го президента США обвиняют в том, что он незаконно использовал деньги из избирательного фонда для покупки молчания бывшей порноактрисы Сторми Дэниелс, утверждавшей, что имела интимную связь с Трампом десятью годами ранее и угрожала обнародовать эту историю.

По данным обвинения, она получила $130 000 от адвоката Майкла Коэна, которому эти деньги возместил Трамп под видом оплаты юридических услуг.

31 мая суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения по делу о финансовых махинациях.

3 июня в Республиканской партии заявили, что хотят видеть Трампа кандидатом в президенты вне зависимости от того, какой приговор вынесет для него суд.

1 июля Верховный суд США постановил, что Трамп не может быть привлечен к уголовной ответственности за официальные действия, совершенные в статусе президента, но может быть привлечен за частные действия.

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