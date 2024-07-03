Суд у США відклав вирок Трампу у справі про підкуп порнозірки

Суддя оголосить вирок не пізніше 18 вересня, тоді як початковою датою було 11 липня

Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)

Винесення вироку 45-му президенту США Дональду Трампу по кримінальній справі про фінансові махінації при підкупі порнозірки Стормі Деніелс у 2016 році відклали. Про це повідомило видання Reuters.

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Суддя Хуан Мерчан вирішив, що оголосить вирок не пізніше 18 вересня, тоді як початковою датою було 11 липня.

Мерчан відклав дату винесення вироку для того, щоб він міг зважити аргументи Трампа щодо отримання імунітету від судового переслідування відповідно до рішення Верховного суду про те, що президенти не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за офіційні дії.

Це означає, що Мерчан оголосить про покарання кандидату в президенти від Республіканської партії у розпал сезону кампанії перед виборами 5 листопада. Раніше вирок було призначено на 11 липня, за кілька днів до початку Національного з'їзду Республіканської партії в Мілуокі, на якому Трампа, ймовірно, офіційно висунуть кандидатом у президенти.

45-го президента США звинувачують у тому, що він незаконно використав гроші з виборчого фонду для купівлі мовчання колишньої порноакторки Стормі Деніелс, яка стверджувала, що мала інтимний зв’язок із Трампом десятьма роками раніше і погрожувала оприлюднити цю історію.

За даними обвинувачення, вона отримала $130 000 від адвоката Майкла Коена, якому ці гроші відшкодував Трамп під виглядом оплати юридичних послуг.

31 травня суд присяжних визнав Трампа винним за всіма 34 пунктами звинувачення у справі про фінансові махінації.

3 червня у Республіканській партії заявили, що хочуть бачити Трампа кандидатом у президенти незалежно від того, який вирок ухвалить для нього суд.

1 липня Верховний суд США постановив, що Трамп не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за офіційні дії, вчинені у статусі президента, але може бути притягнутий за приватні дії.

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