CNN: USAID попередило іноземних працівників, що їх звільнять до середини серпня

Співрозмовник CNN зазначив, що звільнення можуть порушити місцеве трудове законодавство в країнах, тому це може спровокувати судові позови

USAID (Фото: Shawn Thew/EPA)

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) 9 квітня поінформувало всіх своїх іноземних працівників про те, що вони будуть звільнені до середини серпня. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на внутрішній електронний лист.

Цей крок стався в той момент, коли адміністрація президента США Дональда Трампа намагається повністю закрити незалежне гуманітарне агентство та передати частину його функцій Державному департаменту.

Понад 40% персоналу USAID становлять іноземні громадяни. Вони мають вирішальне значення для роботи організації, оскільки розмовляють місцевою мовою, мають зв'язки у місцевій спільноті та забезпечують наступність, зазначили журналісти.

На відміну від американських дипломатів, які переходять до нової країни через кілька років, громадяни іноземної служби працюють на посадах довгостроково, а деякі – десятиліттями.

Один співрозмовник CNN зазначив, що раптові звільнення можуть порушити місцеве трудове законодавство в країнах, тому це може спровокувати нові судові позови або витрати.