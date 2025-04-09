CNN: USAID попередило іноземних працівників, що їх звільнять до середини серпня
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) 9 квітня поінформувало всіх своїх іноземних працівників про те, що вони будуть звільнені до середини серпня. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на внутрішній електронний лист.
Цей крок стався в той момент, коли адміністрація президента США Дональда Трампа намагається повністю закрити незалежне гуманітарне агентство та передати частину його функцій Державному департаменту.
Понад 40% персоналу USAID становлять іноземні громадяни. Вони мають вирішальне значення для роботи організації, оскільки розмовляють місцевою мовою, мають зв'язки у місцевій спільноті та забезпечують наступність, зазначили журналісти.
На відміну від американських дипломатів, які переходять до нової країни через кілька років, громадяни іноземної служби працюють на посадах довгостроково, а деякі – десятиліттями.
Один співрозмовник CNN зазначив, що раптові звільнення можуть порушити місцеве трудове законодавство в країнах, тому це може спровокувати нові судові позови або витрати.
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- 5 березня Верховний суд США відмовив Трампу у заморожуванні іноземної допомоги USAID.
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