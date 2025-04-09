CNN: USAID предупредило иностранных работников, что их уволят к середине августа

Собеседник CNN отметил, что увольнения могут нарушить местное трудовое законодательство в странах, поэтому это может спровоцировать судебные иски

USAID (Фото: Shawn Thew/EPA)

Агентство США по международному развитию (USAID) 9 апреля проинформировало всех своих иностранных сотрудников о том, что они будут уволены до середины августа. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на внутреннее электронное письмо.

Этот шаг произошел в тот момент, когда администрация президента США Дональда Трампа пытается полностью закрыть независимое гуманитарное агентство и передать часть его функций Государственному департаменту.

Более 40% персонала USAID составляют иностранные граждане. Они имеют решающее значение для работы организации, поскольку говорят на местном языке, имеют связи в местном сообществе и обеспечивают преемственность, отметили журналисты.

В отличие от американских дипломатов, переходящих в новую страну через несколько лет, граждане иностранной службы работают на должностях долгосрочно, а некоторые – десятилетиями.

Один собеседник CNN отметил, что внезапные увольнения могут нарушить местное трудовое законодательство в странах, поэтому это может спровоцировать новые судебные иски или расходы.