CNN: USAID предупредило иностранных работников, что их уволят к середине августа
Агентство США по международному развитию (USAID) 9 апреля проинформировало всех своих иностранных сотрудников о том, что они будут уволены до середины августа. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на внутреннее электронное письмо.
Этот шаг произошел в тот момент, когда администрация президента США Дональда Трампа пытается полностью закрыть независимое гуманитарное агентство и передать часть его функций Государственному департаменту.
Более 40% персонала USAID составляют иностранные граждане. Они имеют решающее значение для работы организации, поскольку говорят на местном языке, имеют связи в местном сообществе и обеспечивают преемственность, отметили журналисты.
В отличие от американских дипломатов, переходящих в новую страну через несколько лет, граждане иностранной службы работают на должностях долгосрочно, а некоторые – десятилетиями.
Один собеседник CNN отметил, что внезапные увольнения могут нарушить местное трудовое законодательство в странах, поэтому это может спровоцировать новые судебные иски или расходы.
- 21 января 2025 года Трамп приказал приостановить всю внешнюю помощь от Штатов на 90 дней.
- 27 февраля администрация Трампа заявила, что прекращает действие более 90% грантов USAID, предоставленных в рамках внешней помощи.
- 5 марта Верховный суд США отказал Трампу в замораживании иностранной помощи USAID.
- 10 марта Государственный департамент США сообщил об отмене 83% программ USAID.
- 29 марта сообщалось, что Госдеп подчинит себе некоторые функции USAID до 1 июля, другие – остановит.