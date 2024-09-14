Держдеп США схвалив продаж Румунії винищувачів F-35 на $7,2 млрд

Винищувач F-35 (Фото: Neil Hall/EPA)

Державний департамент Сполучених Штатів ухвалив рішення про можливий продаж уряду Румунії винищувачів F-35 і супутнього обладнання вартістю понад $7 млрд. Про це йдеться у пресрелізі, оприлюдненому на сайті Агентства зі співпраці в галузі безпеки Пентагону.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

У ньому йдеться, що Бухарест звернувся до Вашингтона з проханням придбати 32 літаки F-35A Lightning II Joint Strike Fighter, 33 двигуни Pratt & Whitney F135-PW-100, а також інше супутнє обладнання, зокрема боєприпаси, запчастини, спорядження для навчання льотчиків та програмне забезпечення. Загальна вартість винищувачів та обладнання – $7,2 млрд.

"Запропонований продаж покращить здатність Румунії протистояти поточним і майбутнім загрозам шляхом додаткового оснащення її для проведення місій із самооборони та регіональної безпеки, одночасно підвищуючи взаємосумісність зі США та іншими членами НАТО", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що основним підрядником виступить компанія Lockheed Martin.

1 травня 2023 року Міністерство оборони США уклало контракт з компанією Lockheed Martin на виробництво 126 винищувачів п'ятого покоління F-35 на суму $7,8 млрд.

9 липня 2024 року США підписали з Польщею другу угоду про прямий кредит на $2 млрд на закупівлю винищувачів F-35, ЗРК Patriot, а також танків Abrams.

Читайте також: Майже 50 винищувачів-невидимок F-35А вперше базуватимуться в Японії – рішення США