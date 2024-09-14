Госдеп США одобрил продажу Румынии истребителей F-35 на $7,2 млрд
Государственный департамент Соединенных Штатов принял решение о возможной продаже правительству Румынии истребителей F-35 и сопутствующего оборудования стоимостью более $7 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте Агентства по сотрудничеству в сфере безопасности Пентагона.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
В нем говорится, что Бухарест обратился к Вашингтону с просьбой приобрести 32 самолета F-35A Lightning II Joint Strike Fighter, 33 двигателя Pratt & Whitney F135-PW-100, а также другое сопутствующее оборудование, в частности боеприпасы, запчасти, снаряжение для обучения летчиков и программное обеспечение. Общая стоимость истребителей и оборудования – $7,2 млрд.
"Предложенная продажа улучшит способность Румынии противостоять текущим и будущим угрозам путем дополнительного оснащения ее для проведения миссий по самообороне и региональной безопасности, одновременно повышая взаимосовместимость с США и другими членами НАТО", – говорится в сообщении.
Отмечается, что основным подрядчиком выступит компания Lockheed Martin.
- 1 мая 2023 года Министерство обороны США заключило контракт с компанией Lockheed Martin на производство 126 истребителей пятого поколения F-35 на сумму $7,8 млрд.
- 9 июля 2024 года США подписали с Польшей второе соглашение о прямом кредите на $2 млрд на закупку истребителей F-35, ЗРК Patriot, а также танков Abrams.
Читайте также: Почти 50 истребителей-невидимок F-35А впервые будут базироваться в Японии – решение США