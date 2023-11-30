Екіпаж Osprey досі не знайдено, Японія закликала США зупинити польоти конвертопланів

Після загибелі конвертоплана Osprey ВПС США з екіпажем міністерство оборони Японії закликало Пентагон зупинити польоти цих літальних апаратів

Конвертоплан V-22 Osprey (Фото - US Navy)

Після загибелі конвертоплана Osprey ВПС США міністерство оборони Японії закликало Пентагон зупинити польоти цих літальних апаратів. Про це повідомляє Kyodo.

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Японія офіційно звернулася до Пентагону із проханням призупинити польоти конвертопланів ВПС США, що містяться на території країни. Японія також припинила польоти всіх своїх Osprey.

Як повідомлялося, 29 листопада американський військовий конвертоплан V-22 Osprey впав в океан біля південно-західного узбережжя Японії. На борту літального апарату було вісім людей.

За даними берегової охорони Японії, яка продовжує пошуки в районі аварії, поки що вдалося знайти тільки тіло однієї людини з тих, що були на борту, і порожній надувний рятувальний пліт. Доля решти тих, хто перебував на борту, невідома.

Гідролокатор виявив на морському дні в районі падіння конвертоплана на глибині близько 30 метрів об'єкти, які, вважають рятувальники, можуть бути уламками Osprey.

За початковими повідомленнями, на борту конвертоплана було вісім осіб. Американські військові спочатку уточнили, що їх було шість, проте потім підтвердили, що на Osprey справді було вісім військовослужбовців.

Міністерство транспорту Японії повідомило, що приблизно за 10 хвилин до того, як Osprey зник з радарів, від його екіпажу надійшов запит на екстрену посадку на найближчому доступному майданчику. У повідомленні йшлося про неполадки, деталі не повідомлялися.

Конвертоплани V-22 Osprey зазвичай використовуються підрозділами морської піхоти США для транспортування та десантування особового складу.