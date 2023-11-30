Экипаж Osprey все еще не найден, Япония призвала США остановить полеты конвертопланов

Конвертоплан V-22 Osprey (Фото - U.S. Navy)

После гибели конвертоплана Osprey ВВС США министерство обороны Японии призвало Пентагон остановить полеты этих летательных аппаратов. Об этом сообщает Kyodo.

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Япония официально обратилась к Пентагону с просьбой приостановить полеты конвертопланов ВВС США, которые находятся на территории страны. Япония также прекратила полеты всех собственных Osprey.

Как сообщалось, 29 ноября американский военный конвертоплан V-22 Osprey упал в океан у юго-западного побережья Японии. На борту летательного аппарата находились восемь человек.

По данным береговой охраны Японии, которая продолжает поиски в районе крушения, пока удалось найти только тело одного из людей, которые были на борту, и пустой надувной спасательный плот. Судьба остальных находившихся на борту неизвестна.

Гидролокатор обнаружил на морском дне в районе падения конвертоплана на глубине около 30 метров объекты, которые, как полагают спасатели, могут быть обломками Osprey.

По первоначальным сообщениям, на борту конвертоплана находились восемь человек. Американские военные сначала уточнили, что их было шесть, однако затем подтвердили, что на Osprey действительно было восемь военнослужащих.

Министерство транспорта Японии сообщило, что примерно за 10 минут до того, как Osprey пропал с радаров, от его экипажа поступил запрос на экстренную посадку на ближайшей доступной площадке. В сообщении говорилось о неполадках, детали не сообщались.

Конвертопланы V-22 Osprey обычно используются подразделениями морской пехоты США для транспортировки и десантирования личного состава.