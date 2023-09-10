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Колишній гендиректор Google передумав купувати яхту, кинуту російським олігархом на Карибах

Этот материал также доступен на русском
10.09.2023, 12:36
Колишній гендиректор Google передумав купувати яхту, кинуту російським олігархом на Карибах - Фото
Фото: fraseryachts.com

Колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт передумав купувати яхту Alfa Nero, яку кинув на Карибах російський олігарх Андрій Гур'єв, потрапивши під санкції через вторгнення Росії в Україну. Про це пише Bloomberg з посиланням на посла Антигуа і Барбуди в США Рональда Сандерса.

"Шмідт через юридичні розбіжності вирішив, що ми не зможемо надати йому чіткого права власності на корабель", – пояснив дипломат. Він додав, що судно – власність уряду Антигуа та Барбуди.

Юридичні розбіжності, про які йдеться, стосуються оскарження угоди з боку дочки Гур'єва.

У червні Шмідт купив яхту Alfa Nero на аукціоні за $67,6 млн.

З лютого 2022 року вона знаходилася в одному з портів Антигуа та Барбуди. Місцева влада заявила, що судно було закинуто. В останній момент перед аукціоном із продажу судна дочка Гур'єва заявила, що яхта належить їй.

80-метрова яхта, яку кинув російський олігарх, побудована у 2007 році. На судні облаштовано шість кают для розміщення 12 гостей та 14 кают для 28 членів екіпажу. Яхту побудувала корабельня Oceanco Yachts.

62-річний Андрій Гур'єв з 2013 до 2022 року обіймав посаду директора російського виробника добрив ФосАгро. Він придбав яхту у 2014 році за $120 млн.

Шмідт обіймав посаду генерального директора Google з 2001 до 2011 року, у період становлення компанії. Пізніше він став головою ради директорів Google, а в 2015 році — нової материнської компанії Alphabet. У 2018 році пішов з посади. Bloomberg оцінює його статки майже у $25 млрд.

Андрій Водяний
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Ерік Шмідтандрій гур'євяхта
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