Колишній гендиректор Google передумав купувати яхту, кинуту російським олігархом на Карибах

Колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт передумав купувати яхту Alfa Nero, яку кинув на Карибах російський олігарх Андрій Гур'єв, потрапивши під санкції через вторгнення Росії в Україну. Про це пише Bloomberg з посиланням на посла Антигуа і Барбуди в США Рональда Сандерса.

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"Шмідт через юридичні розбіжності вирішив, що ми не зможемо надати йому чіткого права власності на корабель", – пояснив дипломат. Він додав, що судно – власність уряду Антигуа та Барбуди.

Юридичні розбіжності, про які йдеться, стосуються оскарження угоди з боку дочки Гур'єва.

У червні Шмідт купив яхту Alfa Nero на аукціоні за $67,6 млн.

З лютого 2022 року вона знаходилася в одному з портів Антигуа та Барбуди. Місцева влада заявила, що судно було закинуто. В останній момент перед аукціоном із продажу судна дочка Гур'єва заявила, що яхта належить їй.

80-метрова яхта, яку кинув російський олігарх, побудована у 2007 році. На судні облаштовано шість кают для розміщення 12 гостей та 14 кают для 28 членів екіпажу. Яхту побудувала корабельня Oceanco Yachts.

62-річний Андрій Гур'єв з 2013 до 2022 року обіймав посаду директора російського виробника добрив ФосАгро. Він придбав яхту у 2014 році за $120 млн.

Шмідт обіймав посаду генерального директора Google з 2001 до 2011 року, у період становлення компанії. Пізніше він став головою ради директорів Google, а в 2015 році — нової материнської компанії Alphabet. У 2018 році пішов з посади. Bloomberg оцінює його статки майже у $25 млрд.

Минулого року у Європі вперше пустили з молотка арештовану супер’яхту російського олігарха. Нею стало судно Axioma російського олігарха Дмитра Пумпянського, його продали на аукціоні за $37,5 млн.

Яхту Пумпянського продали не в інтересах України, а в межах позову про стягнення боргу: компанія-власниця заборгувала банку JPMorgan 20,5 млн євро.

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