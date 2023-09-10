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Экс-гендиректор Google передумал покупать яхту, брошенную российским олигархом на Карибах

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2023, 12:36
Экс-гендиректор Google передумал покупать яхту, брошенную российским олигархом на Карибах - Фото
Фото: fraseryachts.com

Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт передумал покупать яхту Alfa Nero, которую бросил на Карибах российский олигарх Андрей Гурьев, попав под санкции из-за вторжения России в Украину. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на посла Антигуа и Барбуды в США Рональда Сандерса.

"Шмидт из-за юридических разногласий решил, что мы не сможем предоставить ему четкое право собственности на корабль", – пояснил дипломат. Он добавил, что судно – собственность правительства Антигуа и Барбуды.

Юридические разногласия, о которых идет речь, касаются обжалования сделки со стороны дочери Гурьева.

В июне Шмидт купил яхту Alfa Nero на аукционе за 67,6 млн. долларов.

С февраля 2022 года она находилась в одном из портов Антигуа и Барбуды. Местные власти заявили, что судно было заброшено. В последний момент перед аукционом по продаже судна дочь Гурьева заявила, что яхта принадлежит ей.

80-метровая яхта, брошенная российским олигархом, построена в 2007 году. На судне оборудованы шесть кают для размещения 12 гостей и 14 кают для 28 членов экипажа. Яхту построила корабль Oceanco Yachts.

62-летний Андрей Гурьев с 2013 по 2022 год занимал должность директора российского производителя удобрений ФосАгро. Он купил яхту в 2014 году за $120 млн.

Шмидт занимал должность генерального директора Google с 2001 по 2011 год, в период становления компании. Позже он стал главой совета директоров Google, а в 2015 году – новой материнской компании Alphabet. В 2018 году ушел с поста. Bloomberg оценивает его состояние почти в $25 млрд.

Андрей Водяный
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Эрик Шмидтандрей гурьевяхта
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