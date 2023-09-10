Экс-гендиректор Google передумал покупать яхту, брошенную российским олигархом на Карибах

Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт передумал покупать яхту Alfa Nero, которую бросил на Карибах российский олигарх Андрей Гурьев, попав под санкции из-за вторжения России в Украину. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на посла Антигуа и Барбуды в США Рональда Сандерса.

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"Шмидт из-за юридических разногласий решил, что мы не сможем предоставить ему четкое право собственности на корабль", – пояснил дипломат. Он добавил, что судно – собственность правительства Антигуа и Барбуды.

Юридические разногласия, о которых идет речь, касаются обжалования сделки со стороны дочери Гурьева.

В июне Шмидт купил яхту Alfa Nero на аукционе за 67,6 млн. долларов.

С февраля 2022 года она находилась в одном из портов Антигуа и Барбуды. Местные власти заявили, что судно было заброшено. В последний момент перед аукционом по продаже судна дочь Гурьева заявила, что яхта принадлежит ей.

80-метровая яхта, брошенная российским олигархом, построена в 2007 году. На судне оборудованы шесть кают для размещения 12 гостей и 14 кают для 28 членов экипажа. Яхту построила корабль Oceanco Yachts.

62-летний Андрей Гурьев с 2013 по 2022 год занимал должность директора российского производителя удобрений ФосАгро. Он купил яхту в 2014 году за $120 млн.

Шмидт занимал должность генерального директора Google с 2001 по 2011 год, в период становления компании. Позже он стал главой совета директоров Google, а в 2015 году – новой материнской компании Alphabet. В 2018 году ушел с поста. Bloomberg оценивает его состояние почти в $25 млрд.

В прошлом году в Европе впервые пустили с молотка арестованную суперъяхту российского олигарха. Ею стало судно Axioma российского олигарха Дмитрия Пумпянского, проданное на аукционе за $37,5 млн.

Яхту Пумпянского продали не в интересах Украины, а в рамках иска о взыскании долга: компания-собственница должна банка JPMorgan 20,5 млн евро.

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