Естонія завершила переговори з РФ щодо навігаційних буїв на Нарві: вони не принесли результату

Рік тому прикордонна служба РФ вилучила з річки Нарва 25 буїв, які Естонія встановила для спрощення судноплавства

Нарва (Фото: Wikipedia)

Естонія припиняє переговори з Росією щодо навігаційних буїв на річці Нарва, оскільки, попри зусилля досягти угоди з Москвою щодо їхнього розташування, це не увінчалося успіхом. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Естонії.

23 травня 2024 року російська прикордонна служба в односторонньому порядку вилучила з річки Нарва 25 буїв, які Естонія встановила для спрощення судноплавства.

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Заступниця генерального секретаря з правових та консульських питань МЗС країни Керлі Вескі повідомила, що Естонія вже рік різними способами намагається досягти угоди з Росією щодо інциденту, але марно.

"Росія не погодилася на спільний вимір річища для уточнення місця розташування фарватерного шляху, а отже, і лінії контролю, а також не надала нам відповіді щодо того, де у них є розбіжності", – розповіла посадовиця.

Керлі Вескі розповіла, що цієї весни Естонія знову внесла пропозицію щодо угоди про розташування буїв, але це також не привело до конструктивного результату.

"Тому ми вирішили припинити переговори з Росією щодо навігаційних буїв, оскільки вони є безперспективними", – наголосила вона.

Заступник генерального директора з питань управління кордонами Департаменту поліції й прикордонної охорони Естонії Вейко Коммусаар заявив, що небажання Росії йти на конструктивну співпрацю щодо встановлення навігаційних буїв ускладнює судноплавство на річці Нарва, тому, плаваючи річкою, треба бути обережним, щоб не вийти за межі вод Естонії.

Він пояснив, що Естонія не встановлюватиме буї на річці протягом літніх місяців, оскільки це лише спричинить плутанину.

"Ми намагалися досягти згоди з представниками російської прикордонної служби щодо встановлення всіх буїв, але конструктивного обговорення не відбулося. Однак цього літа ми збільшимо кількість патрулів у цьому районі, щоб швидше реагувати на незаконні перетини кордону", – сказав Коммусаар.

Керлі Вескі додала, що тимчасова лінія контролю між Естонією та Росією, яка також є лінією контролю НАТО та Європейського Союзу, залишається чинною, і тут не буде жодних змін.

23 травня 2024 року повідомлялося, що російські прикордонники зняли з Нарви встановлені в естонських водах буї, які використовується для позначення судноплавного фарватеру.

13 травня 2025 року російський винищувач вперше від початку року порушив повітряний простір Естонії.