Эстония завершила переговоры с РФ о навигационных буях на Нарве: они не дали результата

Год назад пограничная служба РФ изъяла из реки Нарва 25 буев, которые Эстония установила для упрощения судоходства

Нарва (Фото: Wikipedia)

Эстония прекращает переговоры с Россией о навигационных буях на реке Нарва, поскольку, несмотря на усилия достичь соглашения с Москвой по их расположению, это не увенчалось успехом. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Эстонии.

23 мая 2024 года российская пограничная служба в одностороннем порядке изъяла из реки Нарва 25 буев, которые Эстония установила для упрощения судоходства.

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Заместительница генерального секретаря по правовым и консульским вопросам МИД страны Керли Вески сообщила, что Эстония уже год разными способами пытается достичь соглашения с Россией по поводу инцидента, но бесполезно.

"Россия не согласилась на общее измерение русла для уточнения местоположения фарватерного пути, а следовательно, и линии контроля, а также не предоставила нам ответа относительно того, где у них есть разногласия", – рассказала чиновница.

Керли Вески рассказала, что этой весной Эстония снова внесла предложение по соглашению о расположении буев, но это также не привело к конструктивному результату.

"Поэтому мы решили прекратить переговоры с Россией относительно навигационных буев, поскольку они бесперспективны", — подчеркнула она.

Заместитель генерального директора по вопросам управления границами Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии Вейко Коммусаар заявил, что нежелание России идти на конструктивное сотрудничество по установлению навигационных буев усложняет судоходство на реке Нарва, поэтому, плавая по реке, нужно быть осторожным, чтобы не выйти за пределы вод Эстонии.

Он пояснил, что Эстония не будет устанавливать буи на реке в течение летних месяцев, поскольку это лишь приведет к путанице.

"Мы пытались достичь согласия с представителями российской пограничной службы по установлению всех буев, но конструктивного обсуждения не состоялось. Однако этим летом мы увеличим количество патрулей в этом районе, чтобы быстрее реагировать на незаконные пересечения границы", – сказал Коммусаар.

Керли Вески добавила, что временная линия контроля между Эстонией и Россией, которая также является линией контроля НАТО и Европейского Союза, остается в силе, и здесь не будет никаких изменений.

23 мая 2024 года сообщалось, что российские пограничники сняли с Нарвы установленные в эстонских водах буи, которые используются для обозначения судоходного фарватера.

13 мая 2025 года российский истребитель впервые с начала года нарушил воздушное пространство Эстонии.