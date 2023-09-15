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Евіка Сіліна – нова прем'єрка Латвії, Каріньш стає главою МЗС

Этот материал также доступен на русском
15.09.2023, 19:31
Евіка Сіліна – нова прем'єрка Латвії, Каріньш стає главою МЗС - Фото
Евіка Сіліна (Фото - EPA)

Парламент Латвії проголосував за затвердження Евіки Сіліни новою прем'єр-міністеркою, вона очолить уряд широкої коаліції. Про це пише Reuters.

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Нова прем'єрка Евіка Сіліна, юристка за освітою, раніше обіймала посаду міністерки соціального забезпечення.

Колишній прем'єр, Кріш'яніс Каріньш, увійшов у новий уряд на посаді міністра закордонних справ. Каріньш вважається одним із найпослідовніших прихильників вступу України як до Європейського Союзу, так і до НАТО.

Після затвердження Сіліни на посаді всі три балтійські республіки – Латвію, Естонію та Литву – очолюють жінки-прем'єри.

Уряд Сіліни вже зобов'язався збільшити витрати на оборону до 3% ВВП до 2027 року (у 2023 році цей показник становив 2,25%), а також до кінця 2023 року посилити кордон із Білоруссю та Росією.

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Сергій Бережний
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