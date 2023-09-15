Эвика Силина – новый премьер Латвии, Кариньш становится главой МИД
Парламент Латвии проголосовал за утверждение Эвики Силины новым премьер-министром, она возглавит правительство широкой коалиции. Об этом пишет Reuters.
Новый премьер Эвика Силина, юрист по образованию, ранее занимала пост министра социального обеспечения.
Прежний премьер, Кришьянис Кариньш, вошел в новое правительство в должности министра иностранных дел. Кариньш считается одним из самых последовательных сторонников вступления Украины как в Европейский Союз, так и в НАТО.
После утверждения Силины в должности все три балтийские республики – Латвию, Эстонию и Литву – возглавляют женщины-премьеры.
Правительство Силины уже приняло обязательство увеличить расходы на оборону до 3% ВВП к 2027 году (в 2023 году этот показатель составлял 2,25%), а также до конца 2023 года усилить границу с Беларусью и Россией.
- 9 августа Латвия стала еще одной страной, присоединившейся к декларации G7 в поддержку Украины.
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