Латвия на полгода усилит охрану границы с Беларусью

8 августа Кабинет министров Латвии объявил об усилении системы охраны границы с Беларусью на шесть месяцев. Об этом сообщает правительство Латвии.

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Как отмечается, такое решение было принято для обеспечения неприкосновенности государственной границы Латвии и предотвращения угроз, принимая во внимание несоразмерно большое количество случаев незаконных попыток пересечения латвийско-беларуской границы и тенденцию к его возрастанию.

Сообщается, что с 11 августа 2021 года более 14 000 человек делали попытки незаконного пересечения границы Латвии, в том числе с 1 января 2023 года по 7 августа 2023 года – 5 461 человек.

Решение правительства Латвии предусматривает усиленное наблюдение на латвийско-беларуской границе пограничниками при поддержке вооруженных сил и полиции – с 11 августа 2023 года по 10 февраля 2024 года.

30 июля польская разведка сообщила, что провокации на границе со стороны Беларуси проходят каждый день.

1 августа два беларуских вертолета нарушили воздушное пространство Польши. Вследствие инцидента глава Минобороны Польши созвал заседание Комитета нацбезопасности, о происшествии проинформировали НАТО.

4 августа Литва объявила, что закроет два пункта пропуска, работающие на границе с Беларусью.

7 августа Беларусь начала военные учения рядом с Польшей и Литвой.

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