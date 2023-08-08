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Латвия на полгода усилит охрану границы с Беларусью

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2023, 23:27
Латвия на полгода усилит охрану границы с Беларусью - Фото
Фото: Кабмин Латвии

8 августа Кабинет министров Латвии объявил об усилении системы охраны границы с Беларусью на шесть месяцев. Об этом сообщает правительство Латвии.

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Как отмечается, такое решение было принято для обеспечения неприкосновенности государственной границы Латвии и предотвращения угроз, принимая во внимание несоразмерно большое количество случаев незаконных попыток пересечения латвийско-беларуской границы и тенденцию к его возрастанию.

Сообщается, что с 11 августа 2021 года более 14 000 человек делали попытки незаконного пересечения границы Латвии, в том числе с 1 января 2023 года по 7 августа 2023 года – 5 461 человек.

Решение правительства Латвии предусматривает усиленное наблюдение на латвийско-беларуской границе пограничниками при поддержке вооруженных сил и полиции – с 11 августа 2023 года по 10 февраля 2024 года.

  • 30 июля польская разведка сообщила, что провокации на границе со стороны Беларуси проходят каждый день.
  • 1 августа два беларуских вертолета нарушили воздушное пространство Польши. Вследствие инцидента глава Минобороны Польши созвал заседание Комитета нацбезопасности, о происшествии проинформировали НАТО.
  • 4 августа Литва объявила, что закроет два пункта пропуска, работающие на границе с Беларусью.
  • 7 августа Беларусь начала военные учения рядом с Польшей и Литвой.

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Наталья Медведева
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беларусьЛатвия
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