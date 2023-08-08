Латвія на пів року посилить охорону кордону з Білоруссю

8 серпня Кабінет міністрів Латвії оголосив про посилення системи охорони кордону з Білоруссю на шість місяців. Про це повідомляє уряд Латвії.

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Як зазначається, таке рішення було ухвалене для забезпечення недоторканності державного кордону Латвії та запобігання загрозам, беручи до уваги непомірно велику кількість випадків незаконних спроб перетину латвійсько-білоруського кордону та тенденцію до її зростання.

Повідомляється, що з 11 серпня 2021 року понад 14 000 осіб робили спроби незаконного перетину кордону Латвії, зокрема з 1 січня 2023 року до 7 серпня 2023 року – 5 461 особа.

Рішення уряду Латвії передбачає посилене спостереження на латвійсько-білоруському кордоні прикордонниками за підтримки збройних сил та поліції – з 11 серпня 2023 року до 10 лютого 2024 року.

30 липня польська розвідка повідомила, що провокації на кордоні з боку Білорусі відбуваються щодня.

1 серпня два білоруські вертольоти порушили повітряний простір Польщі. Внаслідок інциденту голова Міноборони Польщі скликав засідання Комітету національної безпеки, про подію поінформували НАТО.

4 серпня Литва оголосила, що закриє два пункти пропуску, які працюють на кордоні з Білоруссю.

7 серпня Білорусь розпочала військові навчання поруч із Польщею та Литвою.

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