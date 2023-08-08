Латвія на пів року посилить охорону кордону з Білоруссю
8 серпня Кабінет міністрів Латвії оголосив про посилення системи охорони кордону з Білоруссю на шість місяців. Про це повідомляє уряд Латвії.
Як зазначається, таке рішення було ухвалене для забезпечення недоторканності державного кордону Латвії та запобігання загрозам, беручи до уваги непомірно велику кількість випадків незаконних спроб перетину латвійсько-білоруського кордону та тенденцію до її зростання.
Повідомляється, що з 11 серпня 2021 року понад 14 000 осіб робили спроби незаконного перетину кордону Латвії, зокрема з 1 січня 2023 року до 7 серпня 2023 року – 5 461 особа.
Рішення уряду Латвії передбачає посилене спостереження на латвійсько-білоруському кордоні прикордонниками за підтримки збройних сил та поліції – з 11 серпня 2023 року до 10 лютого 2024 року.
- 30 липня польська розвідка повідомила, що провокації на кордоні з боку Білорусі відбуваються щодня.
- 1 серпня два білоруські вертольоти порушили повітряний простір Польщі. Внаслідок інциденту голова Міноборони Польщі скликав засідання Комітету національної безпеки, про подію поінформували НАТО.
- 4 серпня Литва оголосила, що закриє два пункти пропуску, які працюють на кордоні з Білоруссю.
- 7 серпня Білорусь розпочала військові навчання поруч із Польщею та Литвою.
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