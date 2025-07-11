Франція заявила про "надзвичайно тривожну" активність Росії під водою і в космосі

Тьєррі Буркхард (Фото: Mohammed Badra/EPA)

Активність Росії у Північній Атлантиці й у космосі викликає велику тривогу та занепокоєння. Про це на брифінгу заявив начальник Генерального штабу оборони Франції Тьєррі Буркхард, передає Politico.

Буркхард назвав Кремль "постійною загрозою" для Франції.

За його словами, російські підводні човни регулярно заходять у Північну Атлантику, а потім іноді з'являються у Середземному морі, щоб "контролювати райони, які є важливими для Франції.

"Підводна діяльність Росії викликає надзвичайне занепокоєння та тривогу", – сказав він.

Буркхард також заявив, що російські супутники використовуються для шпигунства або втручання в роботу французького обладнання.

Він додав, що є ознаки, які вказують на бажання Москви мілітаризувати космос за допомогою спеціалізованих супутників.

"Це було б неправомірним згідно з законами, що стосуються демілітаризації космосу", – заявив він.