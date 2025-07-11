Франция заявила о "крайне тревожной" активности России под водой и в космосе

Тьерри Буркхард (Фото: Мохаммад Бадра/EPA)

Активность России в Северной Атлантике и в космосе вызывает тревогу и серьезную обеспокоенность. Об этом заявил на брифинге начальник Генерального штаба обороны Франции Тьерри Буркхард, передает Политико.

Буркхард назвал Кремль "постоянной угрозой" для Франции.

По его словам, российские подводные лодки регулярно заходят в Северную Атлантику, а затем иногда появляются в Средиземном море, чтобы "контролировать районы, важные для Франции".

"Подводная деятельность России вызывает крайнюю обеспокоенность и тревогу", – сказал он.

Буркхард также заявил, что российские спутники используются для шпионажа или для вмешательства в работу французского оборудования.

Он добавил, что есть признаки, указывающие на желание Москвы милитаризировать космос с помощью специализированных спутников.

"Это было бы незаконно в соответствии с законами, касающимися демилитаризации космоса", – заявил он.