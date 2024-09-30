FT: Ізраїль близько 20 років вистежував Насраллу та інших посадовців Хезболли, щоб убити їх

У 2006 році Ізраїль тричі намагався ліквідувати Хасана Насраллу, однак ці спроби зазнали невдачі, пише видання

Хасан Насралла (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Протягом двох десятиліть спецслужби Ізраїлю стежили за лідером ліванського угруповання Хезболла Хасаном Насраллою та іншими посадовцями, щоб убити їх. Про це повідомила газета Financial Times із посиланням на неназваних співрозмовників серед колишніх і чинних посадовців, обізнаних у цьому питанні.

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Вони розповіли, що у 2006 році Ізраїль тричі намагався ліквідувати Насраллу. Під час одного з авіаударів йому вдалося заздалегідь залишити місце атаки. Під час інших спроб снаряди не змогли пробити бетонні укріплення підземного бункера лідера Хезболли.

У матеріалі йдеться, що Ізраїль покращив глибину і якість своїх розвідданих після того, як спроби вбивства вищого керівництва угруповання зазнали невдачі 18 років тому.

Цьому також сприяла участь Хезболли у військовому конфлікті в Сирії у 2012 році, куди бійці угруповання вирушили, щоб допомогти президенту країни Башару Асаду придушити збройне повстання.

Через війну в Сирії сили Хезболли зростали, а вербування нових членів зробило її більш вразливою для проникнення ізраїльських шпигунів. Крім того, одним із джерел інформації стали некрологи, які Хезболла публікує у форматі "плакатів мучеників". З них можна було дізнатися, в якому місті жив загиблий, і зʼясувати коло його спілкування за постами користувачів соцмереж, які публікували ці некрологи.

Іншим джерелом даних стали похорони бойовиків, які, як пише FT, виводили з тіні вищих керівників угруповання — нехай і ненадовго.

Розширення уваги Ізраїлю до Хезболли в регіоні супроводжувалося технічною перевагою — супутниками-шпигунами, безпілотниками та можливостями кіберзлому, які перетворюють мобільні телефони на пристрої для прослуховування, зазначили журналісти.

Спеціальний підрозділ розробив алгоритми, що обробляють терабайти даних, зокрема візуальних зображень, у пошуках саморобної вибухівки на узбіччі дороги, вентиляційного отвору над тунелем або бетонної арматури, що могло б означати наявність бункера.

Також Ізраїль збирає дані про бойовиків Хезболли. Ідентифікувати їх можна за допомогою даних з дрона, що пролетів над головою, або записів зі зламаної камери спостереження — використовується навіть голос, записаний через мікрофон пульта від телевізора. Після ідентифікації щоденні схеми переміщень бойовика угруповання потрапляють у базу даних. Інформація може надходити з різних пристроїв — включно з, наприклад, мобільним телефоном дружини.

Але для розвитку кожного з цих процесів потрібен був час. Протягом багатьох років ізраїльська розвідка змогла заповнити такий величезний банк цілей, що за перші три дні своєї повітряної кампанії її літаки намагалися знищити щонайменше 3000 підозрюваних, йдеться у матеріалі.

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