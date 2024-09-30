FT: Израиль около 20 лет выслеживал Насраллу и других чиновников Хезболлы, чтобы убить их

В 2006 году Израиль трижды пытался ликвидировать Хасана Насраллу, однако эти попытки потерпели неудачу, пишет издание

Хасан Насралла (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

В течение двух десятилетий спецслужбы Израиля следили за лидером ливанской группировки Хезболла Хасаном Насраллой и другими чиновниками, чтобы убить их. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванных собеседников среди бывших и действующих чиновников, осведомленных в этом вопросе.

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Они рассказали, что в 2006 году Израиль трижды пытался ликвидировать Насраллу. Во время одного из авиаударов ему удалось заранее покинуть место атаки. Во время других попыток снаряды не смогли пробить бетонные укрепления подземного бункера лидера Хезболлы.

В материале говорится, что Израиль улучшил глубину и качество своих разведданных после того, как попытки убийства высшего руководства группировки потерпели неудачу 18 лет назад.

Этому также способствовало участие Хезболлы в военном конфликте в Сирии в 2012 году, куда бойцы группировки отправились, чтобы помочь президенту страны Башару Асаду подавить вооруженное восстание.

Из-за войны в Сирии силы Хезболлы росли, а вербовка новых членов сделала ее более уязвимой для проникновения израильских шпионов. Кроме того, одним из источников информации стали некрологи, которые Хезболла публикует в формате "плакатов мучеников". Из них можно было узнать, в каком городе жил погибший, и выяснить круг его общения по постах пользователей соцсетей, которые публиковали эти некрологи.

Другим источником данных стали похороны боевиков, которые, как пишет FT, выводили из тени высших руководителей группировки — пусть и ненадолго.

Расширение внимания Израиля к Хезболле в регионе сопровождалось техническим преимуществом – спутниками-шпионами, беспилотниками и возможностями киберзлома, которые превращают мобильные телефоны в прослушивающие устройства, отметили журналисты.

Специальное подразделение разработало алгоритмы, обрабатывающие терабайты данных, в частности визуальных изображений, в поисках самодельной взрывчатки на обочине дороги, вентиляционного отверстия над туннелем или бетонной арматуры, что могло бы означать наличие бункера.

Также Израиль собирает данные о боевиках Хезболлы. Идентифицировать их можно с помощью данных из пролетевшего над головой дрона или записей со сломанной камеры наблюдения — используется даже голос, записанный через микрофон пульта от телевизора. После идентификации ежедневные схемы перемещений боевика группировки попадают в базу данных. Информация может поступать с разных устройств, включая, например, мобильный телефон жены.

Но для развития каждого из этих процессов потребовалось время. В течение многих лет израильская разведка смогла заполнить такой огромный банк целей, что за первые три дня своей воздушной кампании ее самолеты пытались уничтожить не менее 3000 подозреваемых, говорится в материале.

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