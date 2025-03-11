FT: Рютте закликав Євросоюз і Туреччину поглибити відносини через політику Трампа

У березні глава МЗС Туреччини Хакан Фідан відвідав зустріч у Лондоні, щоб обговорити підтримку України та ширші питання оборони

Марк Рютте (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

НАТО закликало Європейський Союз і Туреччину покращити свої відносини, оскільки політика президента США Дональда Трампа у сфері безпеки змушує столиці континенту швидко переглянути свої союзи. Про це повідомила газета Financial Times із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Вони розповіли, що генеральний секретар Альянсу Марк Рютте приватно закликав лідерів ЄС активізувати взаємодію з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом після років напружених відносин.

Це відбувається в той момент, коли Брюссель шукає шляхи розширення співпраці з Туреччиною та іншими сусідами, що не входять до ЄС, у межах масштабного нарощування європейського оборонного потенціалу.

Погрози Трампа скасувати гарантії безпеки США для європейських союзників по НАТО та його кроки щодо відновлення зв’язків з Росією та припинення підтримки України налякали столиці ЄС. Окрім поспіху збільшити витрати на оборону, деякі країни блоку підтримали роботу в "коаліції охочих" з країнами, що не входять до ЄС, такими як Норвегія та Велика Британія.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан відвідав зустріч головних військових сил Європи в Лондоні, щоб обговорити підтримку України та ширші питання оборони.

За словами трьох співрозмовників, це відбулося після звернення Рютте на приватному обіді з лідерами ЄС у лютому, де він наголосив на важливості розширення співпраці з Туреччиною та закликав присутніх взаємодіяти з Анкарою, щоб це спрацювало.

Речник Рютте відмовився від коментарів.

FT нагадало, що у січні генсек НАТО під час виступу у Європарламенті заявив, що "залучення союзників, які не входять до ЄС, до оборонно-промислових зусиль є життєво важливим, я вважаю, для безпеки Європи".

"Речі змінюються. У певний момент часу вам потрібно вирішити, кого б ви хотіли отримати у своїй команді, незалежно від будь-яких проблем, які у вас можуть виникнути", – сказав один високопосадовець ЄС щодо відносин з Туреччиною.

Водночас він додав, що Анкарі потрібно "розібратися у своїй неоднозначності щодо Росії".

Туреччина не приєдналася до ЄС та інших західних союзників у запровадженні прямих санкцій проти Москви у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну і зберегла міцні економічні та енергетичні зв'язки з Росією.

У матеріалі йдеться, що технічно Туреччина є кандидатом на вступ до ЄС, але процес давно зупинено. Блок призупинив різні канали діалогу, зокрема пов'язані з безпекою та обороною, частково через сплеск напруженості з Грецією.

Один грецький дипломат сказав, що Афіни залишаються "скоріше обережними, ніж догматичними" щодо посилення оборонної співпраці з Анкарою.

"Туреччина має бути конструктивною у розв'язанні питань з державами-членами", – додав він, маючи на увазі Грецію та Кіпр.