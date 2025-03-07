Ердоган закликає ЄС до співпраці з Туреччиною у безпеці та відновленні України

Для Туреччини важливо брати участь у механізмах, які спрямовані на відновлення та відродження України, заявив президент

Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: ЕРА/ADI WEDA)

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вважає, що країни Європи мають планувати європейську безпеку разом з Анкарою. Він також наголосив, що Туреччина має бути включена до програм Євросоюзу із закупівлі оборонної продукції та реконструкції України, передає Anadolu.

За словами Ердогана, Анкара очікує, що ЄС займе стратегічну та далекоглядну позицію та активізує переговори щодо вступу Туреччини до блоку.

"Спільне з Туреччиною планування всіх кроків, що стосуються європейської безпеки, відповідає нашим спільним інтересам", – висловився він.

Президент Туреччини також додав, що не бачить підстав для виключення участі країни в програмах ЄС із закупівлі оборонної продукції та відновлення України.

"Для Туреччини важливо брати участь у таких механізмах, як Європейський фонд миру, який спрямований на відновлення та відродження України", — заявив Ердоган.

Він також зазначив, що для досягнення справедливого та сталого миру між Росією та Україною необхідно створити "міцний дипломатичний фундамент", на основі якого обидві сторони зможуть сісти за стіл переговорів: "Туреччина підтримує ініціативу щодо швидкого припинення вогню, а також атак у повітрі та на морі між Росією та Україною як крок до зміцнення довіри між сторонами".

18 лютого 2025 року президент Зеленський заявив, що Україна прагне отримати гарантії безпеки від США, європейських країн та Туреччини.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан казав, що не виключає ухвалення "неприємних рішень" щодо територій у рамках переговорів про завершення російсько-української війни.