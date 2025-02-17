Мирні переговори. Глава МЗС Туреччини не виключає "неприємних рішень" щодо територій

Хакан Фідан заявив, що весь світ зараз працює над різними аспектами можливого припинення вогню та мирного плану щодо України

Хакан Фідан (Фото: ЕРА/NECATI SAVAS)

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що не виключає ухвалення "неприємних рішень" щодо територій у рамках переговорів про завершення російсько-української війни.

"В ідеальному світі ми хотіли б бачити збереження територіальної цілісності України. Але зараз іде війна, і, на жаль, у результаті цієї війни нам доводиться ухвалювати деякі неприємні рішення. Це те, що намагаються вирішити зараз: що можуть утримати, що залишити, що відкласти", – сказав глава турецької дипломатії.

Фідан наголосив, що Туреччина готова відігравати будь-яку роль для сприяння миру в Україні.

"Зараз адміністрація США, європейці та ми всі працюємо над різними аспектами можливого припинення вогню та мирного плану", – сказав він, додавши, що "поєднання короткострокової термінової потреби в припиненні вогню з довгостроковими стратегічними питаннями зараз є найважливішим".

З 14 лютого 2025 року спецпосланець Трампа з питань України Келлог брав участь у Мюнхенській безпековій конференції разом з іншими посадовцями США. Також запланований візит спецпредставника до Києва: під час нього він орієнтуватиметься на результати переговорів між віцепрезидентом Штатів Венсом та українським лідером Зеленським.

Міністр закордонних справ Польщі Сікорський заявив, що Келлог поділився з деякими європейськими союзниками переговорною тактикою щодо України.