Мирные переговоры. Глава МИД Турции не исключает "неприятных решений" по территориям

Хакан Фидан заявил, что весь мир сейчас работает над разными аспектами возможного прекращения огня и мирного плана относительно Украины

Хакан Фидан (Фото: ЕРА/NECATI SAVAS)

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что не исключает принятия "неприятных решений" относительно территорий в рамках переговоров о завершении российско-украинской войны.

"В идеальном мире мы хотели бы видеть сохранение территориальной целостности Украины. Но сейчас идет война, и, к сожалению, в результате этой войны нам приходится принимать некоторые неприятные решения. Это то, что пытаются решить сейчас: что могут удержать, что оставить, что отложить", – сказал глава турецкой дипломатии.

Фидан подчеркнул, что Турция готова играть любую роль в содействии миру в Украине.

"Сейчас администрация США, европейцы и мы все работаем над разными аспектами возможного прекращения огня и мирного плана", – сказал он, добавив, что "сочетание краткосрочной срочной потребности в прекращении огня с долгосрочными стратегическими вопросами сейчас самое важное".

С 14 февраля 2025 года спецпосланник Трампа по вопросам Украины Келлог принимал участие в Мюнхенской конференции безопасности вместе с другими чиновниками США. Также запланирован визит спецпредставителя в Киев: во время него он будет ориентироваться на результаты переговоров между вице-президентом Штатов Венсом и украинским лидером Зеленским.

Министр иностранных дел Польши Сикорский заявил, что Келлог поделился с некоторыми европейскими союзниками переговорной тактикой относительно Украины.