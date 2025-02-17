Мирные переговоры. Глава МИД Турции не исключает "неприятных решений" по территориям
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что не исключает принятия "неприятных решений" относительно территорий в рамках переговоров о завершении российско-украинской войны.
"В идеальном мире мы хотели бы видеть сохранение территориальной целостности Украины. Но сейчас идет война, и, к сожалению, в результате этой войны нам приходится принимать некоторые неприятные решения. Это то, что пытаются решить сейчас: что могут удержать, что оставить, что отложить", – сказал глава турецкой дипломатии.
Фидан подчеркнул, что Турция готова играть любую роль в содействии миру в Украине.
"Сейчас администрация США, европейцы и мы все работаем над разными аспектами возможного прекращения огня и мирного плана", – сказал он, добавив, что "сочетание краткосрочной срочной потребности в прекращении огня с долгосрочными стратегическими вопросами сейчас самое важное".
- С 14 февраля 2025 года спецпосланник Трампа по вопросам Украины Келлог принимал участие в Мюнхенской конференции безопасности вместе с другими чиновниками США. Также запланирован визит спецпредставителя в Киев: во время него он будет ориентироваться на результаты переговоров между вице-президентом Штатов Венсом и украинским лидером Зеленским.
- Министр иностранных дел Польши Сикорский заявил, что Келлог поделился с некоторыми европейскими союзниками переговорной тактикой относительно Украины.