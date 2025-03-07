Эрдоган призывает ЕС к сотрудничеству с Турцией по безопасности и восстановлению Украины

Для Турции важно участвовать в механизмах, направленных на восстановление и возрождение Украины, заявил президент

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: ЕРА/ADI WEDA)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что страны Европы должны планировать европейскую безопасность вместе с Анкарой. Он также подчеркнул, что Турция должна быть включена в программы Евросоюза по закупке оборонной продукции и реконструкции Украины, передает Anadolu.

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По словам Эрдогана, Анкара ожидает, что ЕС займет стратегическую и дальновидную позицию и активизирует переговоры по вступлению Турции в блок.

"Совместное с Турцией планирование всех шагов, касающихся европейской безопасности, отвечает нашим общим интересам", – выразился он.

Президент Турции также добавил, что не видит оснований для исключения участия страны в программах ЕС по закупкам оборонной продукции и обновлению Украины.

"Для Турции важно участвовать в таких механизмах, как Европейский фонд мира, направленный на восстановление и возрождение Украины", – заявил Эрдоган.

Он также отметил, что для достижения справедливого и устоявшегося мира между Россией и Украиной необходимо создать "крепкий дипломатический фундамент", на основе которого обе стороны смогут сесть за стол переговоров: "Турция поддерживает инициативу по быстрому прекращению огня, а также атак в воздухе и на море между Россией и Украиной".

18 февраля 2025 года президент Зеленский заявил, что Украина стремится получить гарантии безопасности от США, европейских стран и Турции.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан говорил, что не исключает принятия "неприятных решений" по территориям в рамках переговоров о завершении российско-украинской войны.