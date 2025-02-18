Зеленский заявил, что хочет гарантий безопасности от Турции

Президент заявил, что Украина никогда не уступит в вопросе своей территориальной целостности или суверенитета, поскольку это противоречит Конституции

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится получить гарантии безопасности от США, европейских стран и Турции. Его цитирует турецкое агентство Anadolu.

"Если Турция сможет предоставить Украине необходимые гарантии безопасности, мы хотели бы, чтобы Турция также была вовлечена в этот процесс", – сказал глава государства.

Зеленский заявил, что Украина никогда не уступит в вопросе своей территориальной целостности или суверенитета, поскольку это противоречит Конституции. Он подчеркнул, что Украина стремится вернуть оккупированные территории мирным путем, отметив: "Мы не хотим терять свой народ — это наше самое большое сокровище".

Президент также сообщил, что эти вопросы будут обсуждаться во время встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Зеленский поблагодарил Турцию за помощь в обмене пленными и поддержку продовольственной безопасности, в частности, за "зерновой коридор" 2022 года. Он добавил, что приоритетом для Украины остается возвращение украинцев домой, включая освобождение политзаключенных в Крыму.

Британский премьер Кир Стармер считает, что гарантии безопасности от Соединенных Штатов – единственный путь к миру в Украине. В то же время он признает, что европейцам нужно делать больше. Такого же мнения и Зеленский.

16 февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о готовности Европы взять на себя обязательство по предоставлению Украине гарантий безопасности.