Зеленський заявив, що хоче гарантій безпеки від Туреччини
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне отримати гарантії безпеки від США, європейських країн та Туреччини. Його цитує турецьке агентство Anadolu.
"Якщо Туреччина зможе надати Україні необхідні гарантії безпеки, ми хотіли б, щоб Туреччина також була залучена до цього процесу", – сказав глава держави.
Зеленський заявив, що Україна ніколи не поступиться своєю територіальною цілісністю чи суверенітетом, оскільки це суперечить Конституції. Він підкреслив, що Україна прагне повернути окуповані території мирним шляхом, зазначивши: "Ми не хочемо втрачати свій народ — це наш найбільший скарб".
Президент також повідомив, що ці питання обговорюватиме під час зустрічі з лідером Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.
Зеленський подякував Туреччині за допомогу в обміні полоненими та підтримку продовольчої безпеки, зокрема за "зерновий коридор" 2022 року. Він додав, що пріоритетом для України залишається повернення українців додому, включно зі звільненням політв’язнів у Криму.
- Британський прем'єр Кір Стармер вважає, що гарантії безпеки від Сполучених Штатів є єдиним шляхом до миру в Україні. Водночас він визнає, що європейцям треба робити більше. Такої самої думки і Зеленський.
- 16 лютого генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про готовність Європи взяти на себе зобов’язання щодо надання Україні гарантій безпеки.