Зеленський заявив, що хоче гарантій безпеки від Туреччини

Президент заявив, що Україна ніколи не поступиться своєю територіальною цілісністю чи суверенітетом, оскільки це суперечить Конституції

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне отримати гарантії безпеки від США, європейських країн та Туреччини. Його цитує турецьке агентство Anadolu.

"Якщо Туреччина зможе надати Україні необхідні гарантії безпеки, ми хотіли б, щоб Туреччина також була залучена до цього процесу", – сказав глава держави.

Зеленський заявив, що Україна ніколи не поступиться своєю територіальною цілісністю чи суверенітетом, оскільки це суперечить Конституції. Він підкреслив, що Україна прагне повернути окуповані території мирним шляхом, зазначивши: "Ми не хочемо втрачати свій народ — це наш найбільший скарб".

Президент також повідомив, що ці питання обговорюватиме під час зустрічі з лідером Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Зеленський подякував Туреччині за допомогу в обміні полоненими та підтримку продовольчої безпеки, зокрема за "зерновий коридор" 2022 року. Він додав, що пріоритетом для України залишається повернення українців додому, включно зі звільненням політв’язнів у Криму.