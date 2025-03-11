FT: Рютте призвал Евросоюз и Турцию углубить отношения из-за политики Трампа

В марте глава МИД Турции Хакан Фидан посетил встречу в Лондоне, чтобы обсудить поддержку Украины и более широкие вопросы обороны

Марк Рютте (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

НАТО призвало Европейский Союз и Турцию улучшить свои отношения, поскольку политика президента США Дональда Трампа в области безопасности вынуждает столицы континента быстро пересмотреть свои союзы. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

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Они рассказали, что генеральный секретарь Альянса Марк Рютте призвал лидеров ЕС активизировать взаимодействие с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после лет напряженных отношений.

Это происходит в тот момент, когда Брюссель ищет пути расширения сотрудничества с Турцией и другими не входящими в ЕС соседями в рамках масштабного наращивания европейского оборонного потенциала.

Угрозы Трампа упразднить гарантии безопасности США для европейских союзников по НАТО и его шаги по возобновлению связей с Россией и прекращению поддержки Украины напугали столицы ЕС. Кроме спешки увеличить расходы на оборону, некоторые страны блока поддержали работу в "коалиции желающих" со странами, не входящими в ЕС, такими как Норвегия и Великобритания.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетил встречу главных военных сил Европы в Лондоне, чтобы обсудить поддержку Украины и более широкие вопросы обороны.

По словам трех собеседников, это произошло после обращения Рютте на частном обеде с лидерами ЕС в феврале, где он отметил важность расширения сотрудничества с Турцией и призвал собравшихся взаимодействовать с Анкарой, чтобы это сработало.

Спикер Рютте отказался от комментариев.

FT напомнило, что в январе генсек НАТО во время выступления в Европарламенте заявил, что "привлечение союзников, не входящих в ЕС, к оборонно-промышленным усилиям жизненно важно, я считаю, для безопасности Европы".

"Вещи меняются. В определенный момент времени вам нужно решить, кого бы вы хотели получить в своей команде, независимо от каких-либо проблем, которые у вас могут возникнуть", – сказал один высокопоставленный чиновник об отношениях с Турцией.

В то же время он добавил, что Анкаре нужно "разобраться в своей неоднозначности по отношению к России".

Турция не присоединилась к ЕС и другим западным союзникам во введении прямых санкций против Москвы в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину и сохранила прочные экономические и энергетические связи с Россией.

В материале говорится, что технически Турция является кандидатом на вступление в ЕС, но процесс давно остановлен. Блок приостановил различные каналы диалога, в том числе связанные с безопасностью и обороной, отчасти из-за всплеска напряженности с Грецией.

Один греческий дипломат сказал, что Афины остаются "скорее осторожными, чем догматическими" по усилению оборонного сотрудничества с Анкарой.

"Турция должна быть конструктивной в решении вопросов с государствами-членами", – добавил он, имея в виду Грецию и Кипр.