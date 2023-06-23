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Глава OceanGate, який загинув на "Титані", відкидав усі попередження про безпеку – CNN

Этот материал также доступен на русском
23.06.2023, 19:59
Глава OceanGate, який загинув на
Стоктон Раш (Фото - скриншот із відео)

Експерти багаторазово попереджали Стоктона Раша, генерального директора компанії OceanGate та автора батискафа "Титан", про загрози безпеці, які не вирішені в його проєкті, проте він постійно відкидав їх як "безпідставні". Про це повідомляє CNN.

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Агентство цитує голову комітету з пілотованих підводних апаратів Товариства морських технологій Вільяма Конена, за словами якого, Раш регулярно отримував від експертної спільноти попередження про те, що в його проєкті не вирішено цілу низку проблем з безпекою, проте всі такі попередження відкидав.

Крім того, батискаф "Титан" до його введення в експлуатацію не пройшов усіх необхідних випробувань, які були потрібні через особливості його конструкції. Конен сказав, що корпус із вуглецевого волокна у батискафа "вимагає особливої уваги просто тому, що цього ніколи не робили раніше". Він вважає, що це передбачало "немало додаткових випробувань, аби  пройти процес сертифікації з безпеки".

Конен стверджує, що експерти з підводних пристроїв багаторазово розмовляли з Рашем і навіть направили йому листа, в якому попереджали його, що він "ігнорує частину накопичених знань", проте відповідь Раша незмінно зводилася до того, що "наявні правила душать інновації", що вони "надто повільні" і його власний метод "краще".

CNN цитує лист одного з експертів, у якому той у березні 2018 року попереджає Раша, що той "потенційно ставить себе та своїх клієнтів у небезпечну ситуацію".

"У своїй гонці до "Титаніка" ви дзеркально повторюєте знамените гасло "воно в принципі непотоплюване", – пише експерт.

Раш використав "Титан" для занурень, хоч він так і не пройшов через процедуру незалежної сертифікації безпеки.

ДОВІДКА. 18 червня 2023 року батискаф "Титан" о 09:00 за місцевим часом почав занурення до затонулого "Титаніка" і майже через дві години перестав виходити на зв'язок. Підйом апарату на поверхню океану, запланований на 18:10 за Києвом, не відбувся. О 18:35 рятувальники США та Канади розпочали спільні пошуки зниклого "Титана", які були закінчені ввечері 22 червня. За підсумками рятувальних операцій було заявлено, що батискаф та його екіпаж, найімовірніше, загинули, включно з власником компанії OceanGate Стоктоном Рашем.
  • За даними ВМС США, акустична система для виявлення ворожих підводних човнів зафіксувала підводний вибух за кілька годин після занурення батискафа "Титан".
  • 22 червня компанія OceanGate заявила, що, за її даними, п'ятеро людей, які перебували на борту батискафа "Титан", загинули.
Сергій Бережний
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аваріятитанбатискафOceanGateСтоктон Рашпідводний апарат
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