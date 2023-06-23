Глава OceanGate, який загинув на "Титані", відкидав усі попередження про безпеку – CNN

Експерти багаторазово попереджали Стоктона Раша, генерального директора компанії OceanGate та автора батискафа "Титан", про загрози безпеці, які не вирішені в його проєкті, проте він постійно відкидав їх як "безпідставні". Про це повідомляє CNN.

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Агентство цитує голову комітету з пілотованих підводних апаратів Товариства морських технологій Вільяма Конена, за словами якого, Раш регулярно отримував від експертної спільноти попередження про те, що в його проєкті не вирішено цілу низку проблем з безпекою, проте всі такі попередження відкидав.

Крім того, батискаф "Титан" до його введення в експлуатацію не пройшов усіх необхідних випробувань, які були потрібні через особливості його конструкції. Конен сказав, що корпус із вуглецевого волокна у батискафа "вимагає особливої уваги просто тому, що цього ніколи не робили раніше". Він вважає, що це передбачало "немало додаткових випробувань, аби пройти процес сертифікації з безпеки".

Конен стверджує, що експерти з підводних пристроїв багаторазово розмовляли з Рашем і навіть направили йому листа, в якому попереджали його, що він "ігнорує частину накопичених знань", проте відповідь Раша незмінно зводилася до того, що "наявні правила душать інновації", що вони "надто повільні" і його власний метод "краще".

CNN цитує лист одного з експертів, у якому той у березні 2018 року попереджає Раша, що той "потенційно ставить себе та своїх клієнтів у небезпечну ситуацію".

"У своїй гонці до "Титаніка" ви дзеркально повторюєте знамените гасло "воно в принципі непотоплюване", – пише експерт.

Раш використав "Титан" для занурень, хоч він так і не пройшов через процедуру незалежної сертифікації безпеки.

ДОВІДКА. 18 червня 2023 року батискаф "Титан" о 09:00 за місцевим часом почав занурення до затонулого "Титаніка" і майже через дві години перестав виходити на зв'язок. Підйом апарату на поверхню океану, запланований на 18:10 за Києвом, не відбувся. О 18:35 рятувальники США та Канади розпочали спільні пошуки зниклого "Титана", які були закінчені ввечері 22 червня. За підсумками рятувальних операцій було заявлено, що батискаф та його екіпаж, найімовірніше, загинули, включно з власником компанії OceanGate Стоктоном Рашем.

За даними ВМС США, акустична система для виявлення ворожих підводних човнів зафіксувала підводний вибух за кілька годин після занурення батискафа "Титан".

22 червня компанія OceanGate заявила, що, за її даними, п'ятеро людей, які перебували на борту батискафа "Титан", загинули.

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