UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава OceanGate, погибший на "Титане", отвергал все предупреждения о безопасности – CNN

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2023, 19:59
Глава OceanGate, погибший на
Стоктон Раш (Фото - скриншот с видео)

Эксперты многократно предупреждали Стоктона Раша, генерального директора компании OceanGate и создателя батискафа "Титан", об угрозах безопасности, которые не решены в его проекте, однако он постоянно отвергал их как "безосновательные". Об этом сообщает CNN.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube


Агентство цитирует председателя комитета по пилотируемым подводным аппаратам Общества морских технологий Уильяма Конена, по словам которого, Раш регулярно получал от экспертного сообщества предупреждения о том, что в его проекте не решен целый ряд проблем с безопасностью, однако все такие предупреждения отвергал.

Кроме того, батискаф "Титан" до его ввода в эксплуатацию не прошел всех необходимых испытаний, которые требовались из-за особенностей его конструкции. Конен сказал, что корпус из углеродного волокна в батискафе "требует особого внимания просто потому, что этого никогда не делали раньше". Он считает, что это предполагало "немало дополнительных испытаний, чтобы пройти процесс сертификации по безопасности".    

Конен утверждает, что эксперты по подводным устройствам многократно беседовали с Рашем и даже направили ему письмо, в котором предупреждали его, что он "игнорирует часть накопленных знаний", однако ответ Раша неизменно сводился к тому, что "существующие правила душат инновации", что они "слишком медленные" и его собственный метод "лучше".

CNN цитирует письмо одного из экспертов, в котором тот в марте 2018 года предупреждает Раша, что тот "потенциально ставит себя и своих клиентов в опасную ситуацию".

"В своей гонке к "Титанику" вы зеркально повторяете знаменитый лозунг "он в принципе непотопляем", – пишет эксперт. 

Раш использовал "Титан" для погружений, хотя он так и не прошел через процедуру независимой сертификации безопасности. 

СПРАВКА. 18 июня 2023 года батискаф "Титан" в 09:00 по местному времени начал погружение к затонувшему "Титанику" и спустя почти два часа перестал выходить на связь. Подъем аппарата на поверхность океана, запланированный на 18:10 по Киеву, не состоялся. В 18:35 спасатели США и Канады начали совместные поиски пропавшего "Титана", которые были закончены вечером 22 июня. По итогам спасательных операций было заявлено, что батискаф и его экипаж, вероятнее всего, погибли, включая владельца компании OceanGate Стоктона Раша.

  • По данным ВМС США, акустическая система для обнаружения вражеских подводных лодок зафиксировала подводный взрыв через несколько часов после погружения батискафа "Титан".
  • 22 июня компания OceanGate заявила, что, по ее данным, пять человек, которые находились на борту батискафа "Титан", погибли.
Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
авариятитанподводный аппаратбатискафOceanGateСтоктон Раш
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 