Глава OceanGate, погибший на "Титане", отвергал все предупреждения о безопасности – CNN

Эксперты многократно предупреждали Стоктона Раша, генерального директора компании OceanGate и создателя батискафа "Титан", об угрозах безопасности, которые не решены в его проекте, однако он постоянно отвергал их как "безосновательные". Об этом сообщает CNN.

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Агентство цитирует председателя комитета по пилотируемым подводным аппаратам Общества морских технологий Уильяма Конена, по словам которого, Раш регулярно получал от экспертного сообщества предупреждения о том, что в его проекте не решен целый ряд проблем с безопасностью, однако все такие предупреждения отвергал.

Кроме того, батискаф "Титан" до его ввода в эксплуатацию не прошел всех необходимых испытаний, которые требовались из-за особенностей его конструкции. Конен сказал, что корпус из углеродного волокна в батискафе "требует особого внимания просто потому, что этого никогда не делали раньше". Он считает, что это предполагало "немало дополнительных испытаний, чтобы пройти процесс сертификации по безопасности".

Конен утверждает, что эксперты по подводным устройствам многократно беседовали с Рашем и даже направили ему письмо, в котором предупреждали его, что он "игнорирует часть накопленных знаний", однако ответ Раша неизменно сводился к тому, что "существующие правила душат инновации", что они "слишком медленные" и его собственный метод "лучше".

CNN цитирует письмо одного из экспертов, в котором тот в марте 2018 года предупреждает Раша, что тот "потенциально ставит себя и своих клиентов в опасную ситуацию".

"В своей гонке к "Титанику" вы зеркально повторяете знаменитый лозунг "он в принципе непотопляем", – пишет эксперт.

Раш использовал "Титан" для погружений, хотя он так и не прошел через процедуру независимой сертификации безопасности.

СПРАВКА. 18 июня 2023 года батискаф "Титан" в 09:00 по местному времени начал погружение к затонувшему "Титанику" и спустя почти два часа перестал выходить на связь. Подъем аппарата на поверхность океана, запланированный на 18:10 по Киеву, не состоялся. В 18:35 спасатели США и Канады начали совместные поиски пропавшего "Титана", которые были закончены вечером 22 июня. По итогам спасательных операций было заявлено, что батискаф и его экипаж, вероятнее всего, погибли, включая владельца компании OceanGate Стоктона Раша.

По данным ВМС США, акустическая система для обнаружения вражеских подводных лодок зафиксировала подводный взрыв через несколько часов после погружения батискафа "Титан".

22 июня компания OceanGate заявила, что, по ее данным, пять человек, которые находились на борту батискафа "Титан", погибли.

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