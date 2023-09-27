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Греція купить у Ізраїлю сучасні високоточні озброєння для F-16

Этот материал также доступен на русском
27.09.2023, 16:47
Греція купить у Ізраїлю сучасні високоточні озброєння для F-16 - Фото
Самонавідна авіабомба сімейства Spice (Фото - скриншот з відеопрезентації)

Уряд Греції схвалив укладання контракту з ізраїльськими виробниками високоточних сучасних озброєнь. Про це повідомляє Greek City Times.

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Як пише видання, після "виснажливих" переговорів урядова рада із закордонних справ та оборони Греції на засіданні під головуванням прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса схвалила придбання ізраїльських систем озброєння.

Схвалено придбання щонайменше 300 авіабомб Spice виробництва Rafael Advanced Defense Systems. Це високоточні боєприпаси із самонаведенням класу "повітря-поверхня".

Греція також планує придбати ракети Rampage класу "повітря-поверхня" виробництва Israel Military Industries.

Видання зазначає, що зброя ізраїльського виробництва покликана "значно посилити ударні можливості" винищувачів Viper F-16 і більш старих Block 50/30, що перебувають на озброєнні у ВПС Греції. "Хоча Греція має один із найбільших і найсучасніших парків F-16, їй не вистачало необхідного озброєння для повноцінного використання їх можливостей", – пише газета.

Греція планує розширити угоду про озброєння з Ізраїлем до рівня міждержавної співпраці.

Практично одночасно ізраїльський оборонний концерн Elbit Systems оголосив про отримання замовлення на постачання танкових снарядів на суму $115 млн однієї з європейських країн НАТО протягом трьох років. За умовами угоди, контракт може бути продовжено та розширено.

  • У березні 2023 року Євросоюз ухвалив план із забезпечення України боєприпасами, який передбачає закупівлю 1 млн снарядів до кінця року.
  • 13 вересня The News York Times писала, що Росія наростила виробництво ракет і снарядів всупереч західним санкціям, введеним проти її військово-промислового комплексу, і зараз виробляє в рази більше боєприпасів, ніж союзники з НАТО.

Читайте також: США мають намір до 2025 року підняти виробництво снарядів до 100 000 на місяць

Сергій Бережний
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НАТОгреціяІзраїльавіабомбивисокоточна зброяRafael Advanced Defense SystemIsrael Military IndustriesElbit Systems
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