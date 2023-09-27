Греция купит у Израиля современные высокоточные вооружения для F-16

Правительство Греции одобрило заключение контракта с израильскими производителями высокоточных современных вооружений. Об этом сообщает Greek City Times.

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Как пишет издание, после "изнурительных" переговоров правительственный совет по иностранным делам и обороне Греции на заседании под председательством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса одобрил приобретение израильских систем вооружения.

Одобрено приобретение не менее 300 авиабомб Spice производства Rafael Advanced Defense Systems. Это высокоточные боеприпасы с самонаведением ыъ класса "воздух-поверхность".

Греция также планирует приобрести ракеты Rampage класса "воздух-поверхность" производства Israel Military Industries.

Издание отмечает, что оружие израильского производства призвано "значительно усилить ударные возможности" находящихся на вооружении у ВВС Греции истребителей Viper F-16 и более старых Block 50/30. "Хотя Греция обладает одним из крупнейших и самых современных парков F-16, ей не хватало необходимого вооружения для полноценного использования их возможностей", – пишет газета.

Греция планирует расширить соглашение о вооружениях с Израилем до уровня межгосударственного сотрудничества.

Практически одновременно израильский оборонный концерн Elbit Systems объявил о получении заказа на поставку танковых снарядов на сумму $115 млн одной из европейских стран НАТО в течение трех лет. По условиям соглашения, контракт может быть продлен и расширен.

В марте 2023 года Евросоюз принял план по обеспечению Украины боеприпасами, который предполагает закупку 1 млн снарядов до конца года.

13 сентября The News York Times писала, что Россия нарастила производство ракет и снарядов вопреки западным санкциям, введенным против ее военно-промышленного комплекса, и сейчас производит в разы больше боеприпасов, чем союзники по НАТО.

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