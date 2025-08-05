Глава "Хезболли" застеріг Ізраїль від атаки на Ліван: На країну впадуть ракети
Лідер "Хезболли" Наїм Касем пригрозив Ізраїлю новою атакою, якщо країна відновить широкомасштабну війну в Лівані. Про це він заявив у телевізійному виступі, передає Lebanon24.
За словами Касема, якщо Ізраїль здійснить "великомасштабну агресію" проти Лівану, "Хезболла", ліванська армія і народ Лівану захищатимуть себе.
"Ця оборона призведе до того, що ракети впадуть на територію Ізраїлю і вся система безпеки, яку вони вибудовували протягом восьми місяців, впаде протягом години. Якщо він розв'яже нову війну проти Лівану, на нього впадуть ракети", – сказав він.
Слова глави "Хезболли" пролунали після зустрічі кабміну Лівану для обговорення роззброєння угруповання після тиску з боку США і побоювань нової атаки з боку Ізраїлю, якщо цього не відбудеться.
Касем запитав, чи зміцнює здача зброї на вимогу Ізраїлю суверенітет Лівану. І тут же підкреслив свою відмову встановлювати терміни здання зброї, поки триває "ізраїльська агресія".
Перемир'я між Ізраїлем і "Хезболлою" було досягнуто в листопаді 2024 року за посередництва США. За словами Касема, унаслідок сутичок загинули 5000 бойовиків угруповання і ще 13 000 були поранені – це перші офіційні дані.
Але, попри ці втрати, "Хезболла" залишається в "хорошому стані", а її члени готові піти на жертви, якщо знадобиться.
Через кілька хвилин після слів Касема десятки прихильників "Хезболли" виїхали на мотоциклах із прапорами угруповання в ролі підтримки.
З червня США і Ліван ведуть переговори про повне роззброєння "Хезболли" в обмін на припинення ізраїльських ударів, виведення їхніх військ з півдня країни і виділення коштів на відновлення. Але через незначний прогрес Вашингтон втрачає терпіння і чинить тиск на міністрів Лівану.
Кесем виступив проти цих умов, заявивши, що спочатку Ізраїль має повністю припинити вогонь.
"Розв'яжіть проблему (ізраїльської) агресії, а потім ми обговоримо питання зброї. Сподіваюся, ви не станете витрачати час на бурі, що розпалюються зовнішнім диктатом", – сказав він.
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