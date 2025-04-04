Ізраїль вдарив по Лівану – ліквідовано командира ХАМАС

Джерело Reuters повідомило, що бойовик був убитий разом з сином та дочкою

Наслідки ізраїльського удару по Сайді (Фото: EPA)

4 квітня Ізраїль ліквідував командира терористичного угруповання ХАМАС Хассана Фархата унаслідок авіаудару по південному Лівану. Про це повідомляє агенція Reuters.

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Ізраїльські військові заявляли, що цей бойовик стояв за ракетним обстрілом міста Цфат у 2024 році, через який загинули та були поранені декілька солдатів країни. Армія пообіцяла протистояти терористам ХАМАС "де б вони не діяли".

Джерело Reuters у безпековому секторі повідомило, що Фархат був убитий разом зі своїм сином та дочкою унаслідок удару по місту Сайда на півдні Лівану. Збройне крило ХАМАС заявило, що бойовик був ліквідований у своїй квартирі в цьому місті.

Підтримувана Іраном організація Хезболла, що є союзником ХАМАС, засудила удар у своїй заяві, зазначивши, що "завдання удару по Сайді є свідченням наміру ворога розширити масштаби своєї агресії та націлитися на весь Ліван".

Офіс прем'єр-міністра Лівану Навафа Салама заявив, що п'ятнична атака Ізраїлю була явним порушенням режиму припинення вогню, підтримуваного США.