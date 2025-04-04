Ізраїль вдарив по Лівану – ліквідовано командира ХАМАС
4 квітня Ізраїль ліквідував командира терористичного угруповання ХАМАС Хассана Фархата унаслідок авіаудару по південному Лівану. Про це повідомляє агенція Reuters.
Ізраїльські військові заявляли, що цей бойовик стояв за ракетним обстрілом міста Цфат у 2024 році, через який загинули та були поранені декілька солдатів країни. Армія пообіцяла протистояти терористам ХАМАС "де б вони не діяли".
Джерело Reuters у безпековому секторі повідомило, що Фархат був убитий разом зі своїм сином та дочкою унаслідок удару по місту Сайда на півдні Лівану. Збройне крило ХАМАС заявило, що бойовик був ліквідований у своїй квартирі в цьому місті.
Підтримувана Іраном організація Хезболла, що є союзником ХАМАС, засудила удар у своїй заяві, зазначивши, що "завдання удару по Сайді є свідченням наміру ворога розширити масштаби своєї агресії та націлитися на весь Ліван".
Офіс прем'єр-міністра Лівану Навафа Салама заявив, що п'ятнична атака Ізраїлю була явним порушенням режиму припинення вогню, підтримуваного США.
Угода між Ізраїлем і Ліваном була погоджена 26 листопада 2024 року, а посередниками в її укладанні виступили США та Франція.
Ізраїльський прем'єр Нетаньягу зауважував, що його країна відповість силою на будь-яке порушення припинення вогню.
- 28 березня 2024 року ізраїльська армія заявила про атаку з боку Лівану та свій удар по об'єкту угруповання Хезболла. Reuters назвав це першим великим ізраїльським авіаударом по околицях Бейрута з початку перемир'я. США підтримали Ізраїль після цієї атаки.