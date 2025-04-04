Израиль ударил по Ливану – ликвидирован командир ХАМАС

Источник Reuters сообщил, что боевик был убит вместе с сыном и дочерью

Последствия израильского удара по Сайде (Фото: EPA)

4 апреля Израиль ликвидировал командира террористической группировки ХАМАС Хассана Фархата вследствие авиаудара по южному Ливану. Об этом сообщает агентство Reuters.

Израильские военные заявляли, что этот боевик стоял за ракетным обстрелом города Цфат в 2024 году, в результате которого погибли и были ранены несколько солдат страны. Армия пообещала противостоять террористам ХАМАС "где бы они не действовали".

Источник Reuters в секторе безопасности сообщил, что Фархат был убит вместе со своим сыном и дочерью в результате удара по городу Сайда на юге Ливана. Вооруженное крыло ХАМАС заявило, что боевик был ликвидирован в своей квартире в этом городе.

Поддерживаемая Ираном организация Хезболла, являющаяся союзником ХАМАС, осудила удар в своем заявлении, отметив, что "нанесение удара по Сайде является свидетельством намерения врага расширить масштабы своей агрессии и нацелиться на весь Ливан".

Офис премьер-министра Ливана Навафа Салама заявил, что пятничная атака Израиля была явным нарушением режима прекращения огня, поддерживаемого США.