Глава "Хезболлы" предостерег Израиль от атаки на Ливан: На страну упадут ракеты

Группировка готова обсудить разоружение только после того, как будет решен вопрос "израильской агрессии"

Наим Касем (Фото: EPA/WAEL HAMZEH)

Лидер "Хезболлы" Наим Касем пригрозил Израилю новой атакой, если страна возобновит широкомасштабную войну в Ливане. Об этом он заявил в телевизионном выступлении, передает Lebanon24.

По словам Касема, если Израиль осуществит "крупномасштабную агрессию" против Ливана, "Хезболла", ливанская армия и народ Ливана будут защищать себя.

"Эта оборона приведет к тому, что ракеты упадут на территорию Израиля и вся система безопасности, которую они выстраивали на протяжении восьми месяцев, рухнет в течение часа. Если он развяжет новую войну против Ливана, на него упадут ракеты", – сказал он.

Слова главы "Хезболлы" прозвучали после встречи кабмина Ливана для обсуждения разоружения группировки после давления со стороны США и опасений новой атаки со стороны Израиля, если этого не произойдет.

Касем спросил, укрепляет ли сдача оружия по требованию Израиля суверенитет Ливана. И тут же подчеркнул свой отказ устанавливать сроки сдачи оружия, пока продолжается "израильская агрессия".

Перемирие между Израилем и "Хезболлой" было достигнуто в ноябре 2024 года при посредничестве США. По словам Касема, в результате столкновений погибли 5000 боевиков группировки и еще 13 000 были ранены – это первые официальные данные.

Но, несмотря на эти потери, "Хезболла" остается в "хорошем состоянии", а ее члены готовы пойти на жертвы, если понадобится.

Спустя несколько минут после слов Касема десятки сторонников "Хезболлы" выехали на мотоциклах с флагами группировки в качестве поддержки.

С июня США и Ливан ведут переговоры о полном разоружении "Хезболлы" в обмен на прекращение израильских ударов, вывод их войск с юга страны и выделение средств на восстановление. Но из-за незначительного прогресса Вашингтон теряет терпение и оказывает давление на министров Ливана.

Кесем выступил против этих условий, заявив, что сначала Израиль должен полностью прекратить огонь.

"Решите проблему (израильской) агрессии, а затем мы обсудим вопрос оружия. Надеюсь, вы не станете тратить время на бури, разжигаемые внешним диктатом", – сказал он.