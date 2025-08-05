Глава "Хезболлы" предостерег Израиль от атаки на Ливан: На страну упадут ракеты
Лидер "Хезболлы" Наим Касем пригрозил Израилю новой атакой, если страна возобновит широкомасштабную войну в Ливане. Об этом он заявил в телевизионном выступлении, передает Lebanon24.
По словам Касема, если Израиль осуществит "крупномасштабную агрессию" против Ливана, "Хезболла", ливанская армия и народ Ливана будут защищать себя.
"Эта оборона приведет к тому, что ракеты упадут на территорию Израиля и вся система безопасности, которую они выстраивали на протяжении восьми месяцев, рухнет в течение часа. Если он развяжет новую войну против Ливана, на него упадут ракеты", – сказал он.
Слова главы "Хезболлы" прозвучали после встречи кабмина Ливана для обсуждения разоружения группировки после давления со стороны США и опасений новой атаки со стороны Израиля, если этого не произойдет.
Касем спросил, укрепляет ли сдача оружия по требованию Израиля суверенитет Ливана. И тут же подчеркнул свой отказ устанавливать сроки сдачи оружия, пока продолжается "израильская агрессия".
Перемирие между Израилем и "Хезболлой" было достигнуто в ноябре 2024 года при посредничестве США. По словам Касема, в результате столкновений погибли 5000 боевиков группировки и еще 13 000 были ранены – это первые официальные данные.
Но, несмотря на эти потери, "Хезболла" остается в "хорошем состоянии", а ее члены готовы пойти на жертвы, если понадобится.
Спустя несколько минут после слов Касема десятки сторонников "Хезболлы" выехали на мотоциклах с флагами группировки в качестве поддержки.
С июня США и Ливан ведут переговоры о полном разоружении "Хезболлы" в обмен на прекращение израильских ударов, вывод их войск с юга страны и выделение средств на восстановление. Но из-за незначительного прогресса Вашингтон теряет терпение и оказывает давление на министров Ливана.
Кесем выступил против этих условий, заявив, что сначала Израиль должен полностью прекратить огонь.
"Решите проблему (израильской) агрессии, а затем мы обсудим вопрос оружия. Надеюсь, вы не станете тратить время на бури, разжигаемые внешним диктатом", – сказал он.
- 28 сентября 2024 года армия Израиля заявила о ликвидации лидера Хезболлы Хасана Насраллы в результате удара по Бейруту. Президент США назвал это "актом справедливости".
- 26 ноября перемирие между Израилем и Ливаном было согласовано, а посредниками выступили США и Франция. Израильский премьер Нетаньяху отметил, что его страна ответит силой на любое нарушение прекращения огня.
- 4 апреля 2025 года Израиль снова ударил по Ливану, в результате чего был ликвидирован командир ХАМАС.
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