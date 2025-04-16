Індонезія виключає створення на своїй території військової бази для російських літаків

Індонезія прагне зберігати зовнішньополітичний баланс, підтримуючи добрі відносини як із Заходом, так і з РФ

Індонезія (Ілюстративне фото: Hotli Simanjuntak/EPA)

Міністерство оборони Індонезії не надаватиме дозвіл на розміщення російських військових літаків у країні. Відповідна заява з’явилась після повідомлень, що Москва запитувала дозвіл на доступ до бази на архіпелазі, викликавши занепокоєння в сусідній Австралії. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на Міністерство оборони Індонезії.

Представник Міноборони країни Фрега Венас сказав, що Росія не надсилала такого запиту або він не розглядався оборонним відомством.

"Ми дотримуємося вільної та активної зовнішньої політики. Ми дружимо з усіма. Якщо допустити одну сторону, це матиме наслідки, і ми не хочемо бути втягнутими в конфлікт", – пояснив він.

Bloomberg нагадало, що 15 квітня з’явилась інформація про те, що Росія запросила доступ до бази в провінції Папуа для своїх військових літаків. Ці повідомлення викликали занепокоєння в Австралії.

Згодом офіційні особи Індонезії заявили, що інформація щодо бази не відповідає дійсності.

Журналісти зазначили, що Індонезія прагне зберігати зовнішньополітичний баланс, підтримуючи добрі відносини як із західними країнами, так і з РФ. Зокрема, країна відмовляється займати чітку позицію щодо війни Росії проти України.

Москва прямо не коментувала повідомлення. Однак речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що навколо "багато різних фейкових новин, публікацій у медіа, зокрема тих, які стосуються чутливих сфер".

У серпні 2024 року президент Індонезії Субіанто зустрічався з Путіним у Москві.

6 січня 2025 року повідомлялося, що Індонезія стала повноправним членом міжнародної організації БРІКС, куди входить Росія.