Індонезія стала повноправним членом БРІКС

Кандидатуру Індонезії схвалили лідери організації на саміті у серпні 2023 року

Прапор Індонезії (Ілюстративне фото: Hotli Simanjuntak / EPA)

Індонезія стала повноправним членом міжнародної організації БРІКС. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Бразилії, яка головує в організації.

Під час тимчасового головування Бразилії в БРІКС, яке розпочалося 1 січня і триватиме до 31 грудня 2025 року, у понеділок, 6 січня, уряд Бразилії оголосив про офіційний вступ Республіки Індонезія до БРІКС як повноправного члена, йдеться у повідомленні.

Кандидатуру Індонезії схвалили лідери організації на саміті в Йоганнесбурзі в серпні 2023 року в контексті процесу розширення повноправного членства БРІКС.

У зв'язку з президентськими виборами у 2024 році Індонезія офіційно повідомила групу про свою зацікавленість у приєднанні до БРІКС лише після того, як було сформовано новий уряд, зазначили в МЗС Бразилії.

Бразилія привітала Індонезію зі вступом в БРІКС.

"Маючи найбільше населення і найбільшу економіку в Південно-Східній Азії, Індонезія поділяє з іншими членами групи підтримку реформи інститутів глобального управління і робить позитивний внесок у поглиблення співпраці на Глобальному Півдні, що є пріоритетними темами для бразильського головування в БРІКС", – йдеться у заяві.

ДОВІДКА БРІКС, до 2010 року БРІК, – це міжнародна організація найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються. Її заснували Бразилія, Росія, Індія та Китай. Згодом до організації приєдналися ПАР, Єгипет, Ефіопія, Іран, Саудівська Аравія та Обʼєднані Арабські Емірати. Разом члени БРІКС охоплюють близько 30% світової суші та 45% світового населення.