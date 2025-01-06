Индонезия стала полноправным членом БРИКС
Индонезия стала полноправным членом международной организации БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Бразилии, которая председательствует в организации.
Во время временного председательства Бразилии в БРИКС, которое началось 1 января и продлится до 31 декабря 2025 года, в понедельник, 6 января, правительство Бразилии объявило об официальном вступлении Республики Индонезия в БРИКС в качестве полноправного члена, говорится в сообщении.
Кандидатура Индонезии была одобрена лидерами организации на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года в контексте процесса расширения полноправного членства БРИКС.
В связи с президентскими выборами в 2024 году Индонезия официально уведомила группу о своей заинтересованности в присоединении к БРИКС лишь после того, как было сформировано новое правительство, отметили в МИД Бразилии.
Бразилия поздравила Индонезию со вступлением в БРИКС.
"Имея наибольшее население и наибольшую экономику в Юго-Восточной Азии, Индонезия разделяет с другими членами группы поддержку реформы институтов глобального управления и вносит положительный вклад в углубление сотрудничества на Глобальном Юге, что является приоритетными темами для бразильского председательства в БРИКС", — говорится в заявлении.
БРИКС, до 2010 года БРИК, – это международная организация крупнейших по площади и населению развивающихся стран. Ее основали Бразилия, Россия, Индия и Китай. В дальнейшем к организации присоединились ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
Вместе члены БРИКС охватывают около 30% мировой суши и 45% мирового населения.
- 2 сентября 2024 года стало известно, что Турция подала заявку на присоединение к блоку стран БРИКС, пытаясь построить альянсы за пределами Запада.
- 16 октября спикер Токаева заявил, что Казахстан в ближайшем будущем не собирается подавать заявку на вступление в БРИКС. Также не планирует присоединяться к организации в ближайшее время и Армения.