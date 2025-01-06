Индонезия стала полноправным членом БРИКС

Кандидатура Индонезии была одобрена лидерами организации на саммите в августе 2023 года

Флаг Индонезии (Иллюстративное фото: Hotli Simanjuntak / EPA)

Индонезия стала полноправным членом международной организации БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Бразилии, которая председательствует в организации.

Во время временного председательства Бразилии в БРИКС, которое началось 1 января и продлится до 31 декабря 2025 года, в понедельник, 6 января, правительство Бразилии объявило об официальном вступлении Республики Индонезия в БРИКС в качестве полноправного члена, говорится в сообщении.

Кандидатура Индонезии была одобрена лидерами организации на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года в контексте процесса расширения полноправного членства БРИКС.

В связи с президентскими выборами в 2024 году Индонезия официально уведомила группу о своей заинтересованности в присоединении к БРИКС лишь после того, как было сформировано новое правительство, отметили в МИД Бразилии.

Бразилия поздравила Индонезию со вступлением в БРИКС.

"Имея наибольшее население и наибольшую экономику в Юго-Восточной Азии, Индонезия разделяет с другими членами группы поддержку реформы институтов глобального управления и вносит положительный вклад в углубление сотрудничества на Глобальном Юге, что является приоритетными темами для бразильского председательства в БРИКС", — говорится в заявлении.

СПРАВКА БРИКС, до 2010 года БРИК, – это международная организация крупнейших по площади и населению развивающихся стран. Ее основали Бразилия, Россия, Индия и Китай. В дальнейшем к организации присоединились ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Вместе члены БРИКС охватывают около 30% мировой суши и 45% мирового населения.