Индонезия стремится сохранять внешнеполитический баланс, поддерживая хорошие отношения как с Западом, так и с РФ

Индонезия (Иллюстративное фото: Hotli Simanjuntak/EPA)

Министерство обороны Индонезии не будет давать разрешение на размещение российских военных самолетов в стране. Соответствующее заявление последовало после сообщений, что Москва запрашивала разрешение на доступ к базе на архипелаге, вызвав беспокойство в соседней Австралии. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Министерство обороны Индонезии.

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Представитель Минобороны страны Фрега Венас сказал, что Россия не посылала такого запроса или он не рассматривался оборонным ведомством.

"Мы придерживаемся свободной и активной внешней политики. Мы дружим со всеми. Если допустить одну сторону, это будет иметь последствия, и мы не хотим быть вовлечены в конфликт", – пояснил он.

Bloomberg напомнило, что 15 апреля появилась информация о том, что Россия запросила доступ к базе в провинции Папуа для своих военных самолетов. Эти сообщения вызвали беспокойство в Австралии.

Впоследствии официальные лица Индонезии заявили, что информация по поводу базы не соответствует действительности.

Журналисты отметили, что Индонезия стремится сохранять внешнеполитический баланс, поддерживая хорошие отношения как с западными странами, так и с РФ. В частности, страна отказывается занимать четкую позицию по войне России против Украины.

Москва прямо не комментировала сообщение. Однако спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что вокруг "много разных фейковых новостей, публикаций в медиа, в том числе касающихся чувствительных сфер".

В августе 2024 года президент Индонезии Субианто встречался с Путиным в Москве.

6 января 2025 года сообщалось, что Индонезия стала полноправным членом международной организации БРИКС, куда входит Россия.