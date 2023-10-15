Інженери у Британії працюють над дронами-саперами для виявлення мін та розмінування

Лабораторія оборонної науки та технологій при міноборони Британії розробляє дрони для знешкодження мінних полів.

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Як випливає з повідомлення, поки що йдеться про розробку концепції легкого БПЛА з мініатюрними датчиками для дистанційного виявлення вибухових матеріалів.

Концептуальні випробування прототипів дронів-саперів спільно з партнерами з НАТО вже пройшли в Іспанії та Канаді. Двотижневі випробування були призначені для обміну досвідом розробки, ідеями, знаннями та рішеннями.

У рамках комплексного дослідницького проєкту, замовленого головним науковим радником міноборони, протягом наступного десятиліття будуть реалізовані програми з оснащення військових передовою технікою, а також здійснено проєкт розвідки та забезпечення безпеки наземних територій (GARA).

Один із керівників Лабораторії Метт Чінн підкреслює, що впровадження таких пристроїв "створить можливість виявляти і знищувати смертоносні міни та вибухові речовини, не наражаючи на ризик життя людей".

Дрони-сапери також дозволять "краще, швидше та дешевше очищати заміновані райони".

За заявою шефа з оборонних закупівель Джеймса Картліджа, Велика Британія та союзники з НАТО очолюють дослідження технології, яка потенційно може не лише покращити захист військовослужбовців, а й покращити можливості для наступу безпосередньо на полі бою".

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