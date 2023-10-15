Інженери у Британії працюють над дронами-саперами для виявлення мін та розмінування
Лабораторія оборонної науки та технологій при міноборони Британії розробляє дрони для знешкодження мінних полів.
Як випливає з повідомлення, поки що йдеться про розробку концепції легкого БПЛА з мініатюрними датчиками для дистанційного виявлення вибухових матеріалів.
Концептуальні випробування прототипів дронів-саперів спільно з партнерами з НАТО вже пройшли в Іспанії та Канаді. Двотижневі випробування були призначені для обміну досвідом розробки, ідеями, знаннями та рішеннями.
У рамках комплексного дослідницького проєкту, замовленого головним науковим радником міноборони, протягом наступного десятиліття будуть реалізовані програми з оснащення військових передовою технікою, а також здійснено проєкт розвідки та забезпечення безпеки наземних територій (GARA).
Один із керівників Лабораторії Метт Чінн підкреслює, що впровадження таких пристроїв "створить можливість виявляти і знищувати смертоносні міни та вибухові речовини, не наражаючи на ризик життя людей".
Дрони-сапери також дозволять "краще, швидше та дешевше очищати заміновані райони".
За заявою шефа з оборонних закупівель Джеймса Картліджа, Велика Британія та союзники з НАТО очолюють дослідження технології, яка потенційно може не лише покращити захист військовослужбовців, а й покращити можливості для наступу безпосередньо на полі бою".
- На кінець вересня 2023 року аграрії України відновили роботи на 120 000 га розмінованих земель. Це третина від плану.
- 10 жовтня повідомлялося, що в Україні вирішили залучити бджіл до розмінування полів.
- 12 жовтня вісім країн оголосили про фінансову допомогу для розмінування в Україні.
Читайте також: Підривна діяльність. Хто витягне вибухівку з полів
Коментарі