Инженеры в Британии работают над дронами-саперами для обнаружения мин и разминирования

Лаборатория оборонной науки и технологий при минобороны Британии разрабатывает дроны для обезвреживания минных полей.

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Как следует из сообщения, пока речь идет о разработке концепции легкого БПЛА с миниатюрными датчиками для дистанционного обнаружения взрывчатых материалов.

Концептуальные испытания прототипов дронов-саперов совместно с партнерами по НАТО уже прошли в Испании и Канаде. Двухнедельные испытания были предназначены для обмена опытом разработки, идеями, знаниями и решениями.

В рамках комплексного исследовательского проекта, заказанного главным научным советником минобороны, в течение следующего десятилетия будут реализованы программы по оснащению военных передовой техникой, а также осуществлен проект по разведке и обеспечению безопасности наземных территорий (GARA).

Один из руководителей Лаборатории Мэтт Чинн подчеркивает, что внедрение таких устройств "создаст возможность обнаруживать и уничтожать смертоносные мины и взрывчатые вещества, не подвергая риску жизни людей".

Дроны-саперы также позволят "лучше, быстрее и дешевле очищать заминированные районы".

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