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Инженеры в Британии работают над дронами-саперами для обнаружения мин и разминирования

Цей матеріал також доступний українською
15.10.2023, 21:29
Инженеры в Британии работают над дронами-саперами для обнаружения мин и разминирования - Фото
Осторожно, мины (Фото - Telegram Мінреінтеграції)

Лаборатория оборонной науки и технологий при минобороны Британии разрабатывает дроны для обезвреживания минных полей. 

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Как следует из сообщения, пока речь идет о разработке концепции легкого БПЛА с миниатюрными датчиками для дистанционного обнаружения взрывчатых материалов. 

Концептуальные испытания прототипов дронов-саперов совместно с партнерами по НАТО уже прошли в Испании и Канаде. Двухнедельные испытания были предназначены для обмена опытом разработки, идеями, знаниями и решениями. 

В рамках комплексного исследовательского проекта, заказанного главным научным советником минобороны, в течение следующего десятилетия будут реализованы программы по оснащению военных передовой техникой, а также осуществлен проект по разведке и обеспечению безопасности наземных территорий (GARA).

Один из руководителей Лаборатории Мэтт Чинн подчеркивает, что внедрение таких устройств "создаст возможность обнаруживать и уничтожать смертоносные мины и взрывчатые вещества, не подвергая риску жизни людей".

Дроны-саперы также позволят "лучше, быстрее и дешевле очищать заминированные районы".

По заявлению шефа по оборонным закупкам Джеймса Картлиджа, Великобритания и союзники по НАТО возглавляют исследования технологии, которая потенциально может не только улучшить защиту военнослужащих, но и улучшить возможности для наступления непосредственно на поле боя".

Читайте также: Подрывная деятельность. Кто вытащит взрывчатку с полей

Сергей Бережной
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Великобританиянатодронминыразработкаразминированиеминные поля
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