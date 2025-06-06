Інтерпол заарештував 20 підозрюваних у поширенні дитячого порно у 12 країнах

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Міжнародна організація кримінальної поліції Інтерпол заявила про арешт 20 осіб у Європі, США та Латинській Америці під час транскордонної операції у 12 країнах, що була спрямована на боротьбу із поширенням матеріалів із сексуальним насильством над дітьми.

Операцію було ініційовано Іспанією наприкінці 2024 року, коли поліцейські країни виявили чати, де поширювалися зображення сексуальної експлуатації дітей.

За даними Інтерполу, іспанська влада заарештувала сімох підозрюваних, зокрема медичного працівника та вчителя.

Медичний працівник нібито платив неповнолітнім у Східній Європі за відверті зображення, тоді як вчителя підозрюють у зберіганні та поширенні матеріалів сексуального насильства над дітьми через різні онлайн-платформи.

До операції також були залучені сім країн Латинської Америки, де заарештовано 10 підозрюваних. Зокрема, вчителі у Панамі.

Решту підозрюваних було заарештовано в інших частинах Європи та Сполучених Штатів.

Під час обшуків у підозрюваних вилучені настільні комп'ютери, ноутбуки, мобільні телефони, планшети та інші цифрові пристрої зберігання даних. Поліція встановлює інших причетних до розповсюдження дитячої порнографії.