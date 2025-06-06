Интерпол арестовал 20 подозреваемых в распространении детского порно в 12 странах
Международная организация криминальной полиции Интерпол заявила об аресте 20 человек в Европе, США и Латинской Америке во время трансграничной операции в 12 странах, направленной на борьбу с распространением материалов с сексуальным насилием над детьми.
Операция была инициирована Испанией в конце 2024 года, когда полицейские страны обнаружили чаты, где распространялись изображения сексуальной эксплуатации детей.
По данным Интерпола, испанские власти арестовали семерых подозреваемых, в том числе медицинского работника и учителя.
Медицинский работник якобы платил несовершеннолетним в Восточной Европе за откровенные изображения, в то время как учителя подозревают в хранении и распространении материалов сексуального насилия над детьми через различные онлайн-платформы.
К операции также были привлечены семь стран Латинской Америки, где арестованы 10 подозреваемых. В частности, учителя в Панаме.
Остальные подозреваемые были арестованы в других частях Европы и Соединенных Штатов.
При обыске у подозреваемых изъяты настольные компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, планшеты и другие цифровые устройства хранения данных. Полиция устанавливает других причастных к распространению детской порнографии.
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