Іспанці побачили в небі невідомий об'єкт і сприйняли його за балістичну ракету – фото

Дослідники згодом виключили версію, що це може бути якимсь типом зброї

Фото: El Mundo

В Іспанії днями помітили невідомий об'єкт, який пролітав небом над Каталонією і впав у море на південь від Валенсії. Про це повідомляє El Mundo.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Як зазначають журналісти, "вогняну кулю" зафіксували кілька вуличних камер відеоспостереження.

Іспанські дослідники, вивчаючи знімки, припустили, що це могла бути балістична ракета, проте згодом національна дослідницька рада країни (CSIC) спростувала версію про те, що це міг бути якийсь тип зброї.

Скоріш за все, йшлося про якесь штучне космічне тіло, наприклад, супутник або залишки космічних ракет.

Фото: El Mundo

У ніч проти 24 березня Росія вдарила по Україні 29 крилатими ракетами. Одна з них о 04:23 залетіла на 39 секунд на територію Польщі в районі села Осердув. Польські військові про всяк випадок підняли винищувачі, але не збили її – вона повернулася на територію України.

Читайте також: Прем'єр Румунії про ймовірне падіння дрона біля кордону: Хотілося б, щоб це було востаннє