Испанцы увидели в небе неизвестный объект и восприняли его за баллистическую ракету – фото

Исследователи впоследствии исключили версию, что это может быть каким-нибудь типом оружия

Фото: El Mundo

В Испании на днях заметили неизвестный объект, пролетавший в небе над Каталонией и упавший в море к югу от Валенсии. Об этом сообщает El Mundo.

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Как отмечают журналисты, "огненный шар" зафиксировали несколько уличных камер видеонаблюдения.

Испанские исследователи, изучая снимки, предположили, что это могла быть баллистическая ракета, однако впоследствии национальный исследовательский совет страны (CSIC) опроверг версию о том, что это мог быть какой-то тип оружия.

Скорее всего, речь шла о каком-то искусственном космическом теле, например, спутнике или остатках космических ракет.

Фото: El Mundo

В ночь на 24 марта Россия ударила по Украине 29 крылатыми ракетами. Одна из них в 04:23 залетела на 39 секунд на территорию Польши в районе села Осердув. Польские военные на всякий случай подняли истребители, но не сбили ее – она вернулась на территорию Украины.

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