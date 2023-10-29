Ізраїльський політик: Погром у Дагестані – наслідок позиції політичного керівництва РФ

Погром в аеропорту Махачкали не є випадковим проявом антисемітизму, скоріше це наслідок позиції російського політичного керівництва щодо нападу терористів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Про це сказав в ефірі телебачення видний ізраїльський політик Зеєв Елькін, повідомляє The Times of Israel.

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Елькін – уродженець України, депутат Кнесету, член парламентського комітету із закордонних справ та оборони, до 2022 року був міністром у справах Єрусалиму та міністром цивільного будівництва. На переговорах прем'єр-міністрів Ізраїлю із російським диктатором Володимиром Путіним він часто виступав як перекладач.

Депутат вважає, що погром в аеропорту Махачкали є значною мірою наслідком ставлення російського політичного керівництва до різанини, яку 7 жовтня в Ізраїлі влаштували терористи ХАМАС.

Елькін нагадав, що 26 жовтня делегацію ХАМАС у "королівськи" прийняли в Москві, і що, за словами делегатів ХАМАС, їм сказали, що російські військові училища роками вивчатимуть "успіх" цього нападу терористів.

Елькін зазначає, що при цьому єврейські організації РФ закликають російських євреїв "навіть не думати про проведення демонстрацій на підтримку Ізраїлю".

"Раніше цього не було. Раніше атмосфера була іншою", – сказав політик.

На його думку, Ізраїль має використати всі свої канали зв'язку з Росією, зокрема, можливо, переконати прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху зателефонувати Путіну, і "вимагати, щоб подібні інциденти більше не повторювалися".

"Єдине, що росіяни вміють робити – жорстко реагувати на будь-які протести, якщо вони не самі їх ініціювали", – сказав Елькін.

Видання також цитує представника ізраїльської служби безпеки, який стверджує, що в Махачкалі було заблоковано в аеропорту "деяку кількість ізраїльтян та євреїв".

"Ми працюємо над тим, щоб вони вирушили стикувальним рейсом до Москви, як тільки дозволять умови", – сказав він.

В останні дні в Росії через війну на Близькому Сході почалися антиізраїльські та антисемітські виступи, включаючи погроми.

28 жовтня у дагестанському Хасавюрті погромники увірвалися до готелю "Фламінго", де нібито оселилися ізраїльські біженці, та перевіряли його на "присутність євреїв".

29 жовтня агресивний натовп увірвалася до терміналу аеропорту Махачкали, куди прибув рейс з евакуйованими з Ізраїлю. Погромники кричали "аллах акбар", вдиралися у службові приміщення аеропорту в пошуках євреїв, прорвалися на смугу.

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